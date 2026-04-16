Чому квартири залишаються популярнішими за будинки в Україні?

Квартири залишаються основним вибором українців і протягом усього періоду показують вищий рівень інтересу, повідомляє ЛУН.

Попит на них перевищує інтерес до будинків незалежно від сезону чи змін на ринку. Навіть після спадів квартири швидше повертають позиції й тримають стабільніші показники.

Будинок для українців – це передусім про власність, а не тимчасове рішення. Водночас ми бачимо, що інтерес до будинків рухається синхронно з ринком квартир, але залишається нижчим через вищий бюджет і довший цикл прийняття рішення,

– коментує керівниця ЛУН Статистики Людмила Кірюхіна.

Як змінюється інтерес до будинків?

Інтерес до приватних будинків у 2026 році тримається на рівні приблизно 50 – 70% від попиту на квартири. Сегмент поступається, але розрив не виглядає різким і не збільшується.

Попит на будинки / Інфографіка ЛУН

Після спаду на початку 2024 року інтерес до будинків почав відновлюватися. У 2025 році ця тенденція стала помітнішою, а у 2026 році вона зберігається. Графік показує, що інтерес до будинків повторює рух квартир, але залишається на нижчому рівні.

Попит на квартири / Інфографіка ЛУН

У квітні попит на будинки зріс після зимового спаду. Така сама динаміка спостерігається і в сегменті квартир, що підтверджує спільні тенденції на ринку. Розрив між типами житла зберігається, але поступове зростання інтересу до будинків свідчить про більш стабільну ситуацію в цьому сегменті.

Які ціни на будинки у передмісті Києва?

За даними аналітиків OLX Нерухомість, медіанна ціна приватного будинку на Київщині на початку 2026 року сягнула 118 тисяч доларів.

Обухівський район залишається найдорожчим, середня вартість будинків тут становить близько 275 тисяч доларів. Високі ціни також фіксують у передмістях поблизу Києва з розвиненою інфраструктурою.

У Вишгородському районі будинки коштують близько 120 тисяч доларів, у Фастівському – 117 тисяч, у Бучанському – 115 тисяч, а в Бориспільському – 109 тисяч доларів.

Дешевші варіанти зосереджені далі від столиці або в менш розвинених районах. У Броварському районі медіанна ціна становить близько 85 тисяч доларів, а в Білоцерківському – 36 тисяч доларів.

