Хто може не сплачувати 1% під час купівлі житла?

Пенсійний збір у розмірі 1% зазвичай сплачує саме покупець нерухомості, але у деяких випадках його можна не сплачувати, зазначено на сайті Пенсійного фонду.

Від збору звільняються люди, які стоять у черзі на отримання житла від держави. Також 1% не потрібно сплачувати у випадках, коли житло переходить у власність через спадщину, дарування чи приватизацію, а не через купівлю-продаж.

Законодавство визначає, що особи, які раніше не набували у власність нерухомість, звільняються від сплати цього платежу. Однак на практиці нотаріуси часто вимагають сплатити збір, оскільки покупець не може одразу підтвердити відсутність іншого житла,

– пояснюють в АО "Бачинський".

Сума внеску залежить від вартості житла, зазначеної у договорі. Якщо квартира коштує 2 мільйони гривень, то покупець має сплатити 20 тисяч гривень до Пенсійного фонду. Через нинішні ціни на нерухомість навіть цей платіж для багатьох стає відчутною додатковою витратою.

Які документи потрібні, щоб не сплачувати 1%?

Щоб оформити купівлю житла без сплати пенсійного збору, покупцю потрібно заздалегідь підтвердити своє право на пільгу. Без цього нотаріус не може посвідчувати договір без квитанції про оплату.

Нотаріусу потрібні:

Заява, у якій покупець підтверджує, що раніше не мав нерухомості.

Витяг з Державного реєстру речових прав, який підтверджує відсутність зареєстрованого житла.

За потреби – документи про перебування у черзі на отримання житла.

У заяві покупець має підтвердити, що раніше не купував житло, не отримував його у спадок, не приватизував та не приймав у дарунок. Через перевірки оформлення угоди затягується, а покупці нерідко погоджуються сплатити внесок, щоб швидше завершити купівлю квартири чи будинку.

Чому покупці часто все ж платять збір?

Одна з головних причин полягає в тому, що нотаріуси не завжди погоджуються оформлювати угоду без підтвердження оплати. Проблемою залишається і те, що в Україні досі немає єдиної системи, яка б дозволяла швидко перевірити, чи справді людина купує житло вперше.

У результаті багато українців не хочуть ризикувати зривом угоди та сплачують 1% навіть тоді, коли мають законне право цього не робити. Особливо часто таке трапляється під час термінових купівель, коли часу на оформлення всіх документів просто немає.

Після завершення угоди частина покупців уже окремо намагається повернути сплачений внесок через Пенсійний фонд або через суд.

Як повернути 1% пенсійного збору?

Якщо покупець мав право не сплачувати 1% до Пенсійного фонду, але гроші все ж перерахували під час оформлення угоди, їх можна повернути. Для цього потрібно подати заяву про повернення.

Разом із заявою зазвичай подають:

договір купівлі-продажу;

квитанцію про сплату збору;

документи, які підтверджують першу купівлю житла або іншу підставу для звільнення.

Після цього Пенсійний фонд перевіряє документи та готує подання для повернення коштів. Однак на практиці частина заявників отримує відмову або стикається із затягуванням процесу.

У таких випадках покупці звертаються до суду. Якщо людина може підтвердити, що справді купувала житло вперше, суди часто ухвалюють рішення на користь заявника та зобов'язують повернути сплачений 1% пенсійного збору.

Які платежі покупець сплачує під час переоформлення?

Крім податку 1% до Пенсійного фонду, після купівлі житла новому власнику доводиться оплачувати одразу кілька обов'язкових платежів. Ще сплачується державне мито – також 1% від вартості нерухомості. Хто саме його сплачуватиме, продавець і покупець часто визначають окремо вже під час оформлення угоди.