Де зафіксували найбільше зростання квадратного метра в новобудовах?

Про це свідчать дані аналітичного звіту ЛУН про ситуацію на ринку нерухомості за I квартал 2026 року.

Абсолютним рекордсменом стала Івано-Франківська область. Тут вартість квадратного метра у новобудовах за рік зросла одразу на 47% – до 49,7 тисячі гривень.

Другу позицію посіла Закарпатська область – 49,8 тисячі гривень за квадрат, однак річне зростання там значно скромніше – на 12%.

До трійки також увійшла Львівщина, де ціни піднялися приблизно на 19% – до 44 тисяч гривень за квадратний метр.

Де найдорожчий квадратний метр у новобудовах?

Найвищі ціни на первинному ринку традиційно фіксують у великих містах і західних регіонах.

Однак, як зазначила Людмила Кірюхіна, керівниця ЛУН Статистики, трійка міст з найвищою середньою вартістю квадрата новобудов за рік дещо змінилася.

Хоча перші дві сходинки як і раніше займають Львів та Київ – у Львові середня вартість метра новобудов досягла рекордних по країні 62,3 тисячі гривень, в Києві – 58,7 тисячі гривень. Проте на третю сходинку піднялась Одеса, яка потіснила Ужгород,

– зазначила Людмила Кірюхіна.

Та додала, що зараз в новобудовах Одеси середня вартість метра становить 52 тисячі гривень.

У п'ятірки також потрапили Ужгород, Дніпро.

Водночас аналітики зазначають, що саме Захід України поступово наближається до столичних показників і в окремих випадках уже їх перевищує.

Як змінилися ціни в інших регіонах?

Захід України загалом залишається драйвером ринку:

Волинська область – 39,8 тисячі гривень за квадрат (+19%);

Київська область – 39,2 тисячі гривень (+18%);

Київ – 58,7 тисячі гривень за квадрат (+9,3% за рік).

Чому саме ці регіони стали лідерами?

Основна причина – стабільно високий попит. Західні області залишаються більш безпечними, тому приваблюють як внутрішніх переселенців, так і інвесторів.

Крім того, на ринку формується дефіцит якісного житла: новобудови з високим рівнем готовності продаються швидше, що додатково підштовхує ціни вгору.

Що це означає для покупців?

Зростання цін змушує змінювати підхід до купівлі житла.

Покупці дедалі частіше оцінюють не лише вартість квадратного метра, а й:

стадію готовності будинку;

ризики затримки будівництва;

витрати на ремонт, які можуть становити до 50 – 70% вартості житла.

Це означає, що інвестувати вигідніше у проєкти з високим ступенем готовності або в регіонах, де ціни ще не досягли пікових значень, адже саме там зберігається потенціал для подальшого зростання.

Чого очікувати далі?

Ринок первинної нерухомості залишається сегментованим: найшвидше дорожчають новобудови з чіткими термінами здачі та високою готовністю. Водночас об’єкти з ризиками затримок можуть зростати в ціні значно повільніше.

У найближчій перспективі тренд на подорожчання, ймовірно, збережеться, особливо в регіонах із високим попитом і обмеженою пропозицією.

Про що ще йдеться у звіті ЛУН?

За даними аналітиків, квартири залишаються найпопулярнішим типом житла серед українців – попит на них стабільно вищий, ніж на будинки, і швидше відновлюється після спадів. Водночас інтерес до приватних будинків також зростає, але тримається на рівні близько 50 – 70% від попиту на квартири через вищу вартість і довший процес прийняття рішення.

При цьому попит на обидва типи житла рухається синхронно: після спаду у 2024 році інтерес почав відновлюватися у 2025-му і продовжує зростати у 2026 році, що свідчить про загальну стабілізацію ринку.