Где зафиксировали наибольший рост квадратного метра в новостройках?

Об этом свидетельствуют данные аналитического отчета ЛУН о ситуации на рынке недвижимости за I квартал 2026 года.

Абсолютным рекордсменом стала Ивано-Франковская область. Здесь стоимость квадратного метра в новостройках за год выросла сразу на 47% – до 49,7 тысячи гривен.

Вторую позицию заняла Закарпатская область – 49,8 тысячи гривен за квадрат, однако годовой рост там значительно скромнее – на 12%.

В тройку также вошла Львовщина, где цены поднялись примерно на 19% – до 44 тысяч гривен за квадратный метр.

Где самый дорогой квадратный метр в новостройках?

Самые высокие цены на первичном рынке традиционно фиксируют в крупных городах и западных регионах.

Однако, как отметила Людмила Кирюхина, руководитель ЛУН Статистики, тройка городов с самой высокой средней стоимостью квадрата новостроек за год несколько изменилась.

Хотя первые две ступеньки по-прежнему занимают Львов и Киев – во Львове средняя стоимость метра новостроек достигла рекордных по стране 62,3 тысячи гривен, в Киеве – 58,7 тысячи гривен. Однако на третью строчку поднялась Одесса, которая потеснила Ужгород,

– отметила Людмила Кирюхина.

И добавила, что сейчас в новостройках Одессы средняя стоимость метра составляет 52 тысячи гривен.

В пятерку также попали Ужгород, Днепр.

В то же время аналитики отмечают, что именно Запад Украины постепенно приближается к столичным показателям и в отдельных случаях уже их превышает.

Как изменились цены в других регионах?

Запад Украины в целом остается драйвером рынка:

Волынская область – 39,8 тысяч гривен за квадрат (+19%);

Киевская область – 39,2 тысячи гривен (+18%);

Киев – 58,7 тысячи гривен за квадрат (+9,3% за год).

Почему именно эти регионы стали лидерами?

Основная причина – стабильно высокий спрос. Западные области остаются более безопасными, поэтому привлекают как внутренних переселенцев, так и инвесторов.

Кроме того, на рынке формируется дефицит качественного жилья: новостройки с высоким уровнем готовности продаются быстрее, что дополнительно подталкивает цены вверх.

Что это означает для покупателей?

Рост цен заставляет менять подход к покупке жилья.

Покупатели все чаще оценивают не только стоимость квадратного метра, но и:

стадию готовности дома;

риски задержки строительства;

расходы на ремонт, которые могут составлять до 50 – 70% стоимости жилья.

Это означает, что инвестировать выгоднее в проекты с высокой степенью готовности или в регионах, где цены еще не достигли пиковых значений, ведь именно там сохраняется потенциал для дальнейшего роста.

Чего ожидать дальше?

Рынок первичной недвижимости остается сегментированным: быстрее всего дорожают новостройки с четкими сроками сдачи и высокой готовностью. В то же время объекты с рисками задержек могут расти в цене значительно медленнее.

В ближайшей перспективе тренд на подорожание, вероятно, сохранится, особенно в регионах с высоким спросом и ограниченным предложением.

О чем еще говорится в отчете ЛУН?

По данным аналитиков, квартиры остаются самым популярным типом жилья среди украинцев – спрос на них стабильно выше, чем на дома, и быстрее восстанавливается после спадов. В то же время интерес к частным домам также растет, но держится на уровне около 50 – 70% от спроса на квартиры из-за более высокой стоимости и более длительного процесса принятия решения.

При этом спрос на оба типа жилья движется синхронно: после спада в 2024 году интерес начал восстанавливаться в 2025-м и продолжает расти в 2026 году, что свидетельствует об общей стабилизации рынка.