В каких регионах чаще всего оформляют ипотеку?
Распределение ипотечных сделок по программе "еОселя" постепенно выравнивается между различными областями, сообщает Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.
Если раньше основная доля приходилась на западные области, то сейчас активность растет и в других регионах. Среди областей, где фиксируют больше всего новых кредитов:
- Одесская область;
- Хмельницкая область;
- Ивано-Франковская область;
- Волынская область.
Эти регионы быстро догоняют традиционных лидеров по количеству выданных ипотек. В то же время Киев остается среди самых популярных направлений благодаря развитой инфраструктуре и стабильному спросу на жилье – около 49% кредитов выдано именно там.
Программа уже охватывает около 500 населенных пунктов по всей стране. Это позволяет широкому кругу украинцев подавать заявки и покупать жилье не только в крупных городах, но и в меньших общинах.
Кому чаще всего выдают кредиты по "еОселя"?
Больше всего ипотек оформляют те категории граждан, которые имеют льготные условия кредитования. Именно они формируют основной спрос в рамках программы.
Среди основных получателей:
- военнослужащие;
- работники полиции;
- медики;
- педагоги;
- ученые.
Наибольшая доля приходится на военных – почти треть всех выданных кредитов. Значительную часть также оформляют представители силовых структур.
Для этих категорий предусмотрена льготная ставка 3%. Для других участников программы действует ставка 7%, что остается ниже рыночных предложений. В то же время доля заемщиков без льгот постепенно растет, ведь программу расширили на более широкий круг граждан.
Есть ли ограничения по региону покупки жилья?
Участники программы могут покупать жилье в любом регионе Украины. Место регистрации не ограничивает выбор города или области.
Решение о покупке зависит от нескольких факторов:
- ситуация с безопасностью;
- наличие подходящего жилья;
- условия финансирования от банка.
В некоторых регионах также действуют местные программы поддержки. Они могут частично компенсировать процентную ставку или первый взнос.
Такие инициативы работают не во всех областях и зависят от решений местных властей. В то же время они могут существенно влиять на выбор региона для покупки жилья.
Почему "еОселю" планируют перезапустить?
Программу "еОселя" в 2026 году планируют существенно обновить, чтобы расширить доступ к жилью и упростить процедуры для украинцев. Чиновники признают, что несмотря на результаты, ее потенциал до сих пор используют не полностью.
В Верховной Раде уже работает специальная рабочая группа, которая готовит обновление программы. Основные изменения касаются упрощения и унификации процессов.