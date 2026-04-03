Почему решили перезапустить "еОселю"?

"еОселя" фактически остается единственным масштабным инструментом доступной ипотеки во время войны, который поддерживает и граждан, и строительный рынок, рассказал председатель Андрей Стрихарский, сообщают Новости.LIVE.

Смотрите также Сезон уже не имеет значения: что на самом деле будет влиять на цены на жилье в апреле

Благодаря программе тысячи украинцев уже приобрели жилье, а застройщики смогли активизировать строительство даже в сложных условиях.

В то же время правительство понимает, что эффективность программы ограничивают системные проблемы. Основными из них являются отсутствие четких правил взаимодействия между банками и застройщиками, сложные процедуры оформления и неурегулированные механизмы кредитования.

Также остаются вопросы к срокам аккредитации и организации процессов, которые часто затягивают получение ипотеки. Именно эти недостатки стали ключевой причиной подготовки изменений.

К слову, по мнению заместителя председателя правления Глобус Банка Елены Дмитриевой, основная проблема в том, что большинство квартир в новостройках не соответствуют новым условиям "еОсели". В этом году с 9 февраля по программе можно приобрести жилье, площадь которого не будет превышать норматив более чем на 10%.

Что именно изменят в программе?

В Верховной Раде уже работает специальная рабочая группа, которая готовит обновление программы. Основные изменения касаются упрощения и унификации процессов.

В частности, планируют:

ввести четкие правила для застройщиков и банков;

унифицировать требования к документам;

сократить сроки согласования заявок;

расширить доступ к программе для заемщиков.

Отдельный акцент сделают на цифровизации. Это должно уменьшить бюрократию и ускорить получение кредита.

Как это повлияет на доступность жилья?

По словам Стрихарского, обновленная "еОселя" должна стать более быстрым и понятным инструментом для украинцев, которые планируют покупку жилья. После изменений больше людей смогут воспользоваться ипотекой без лишних задержек.

Также изменения могут сделать программу более предсказуемой для участников рынка – как для банков, так и для застройщиков, что повлияет на общую стабильность жилищного сектора.

Что еще планируют ввести?