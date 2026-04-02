Что будет влиять на стоимость жилья в апреле?

Сезонность этой весной не станет главной причиной изменений на рынке недвижимости, рассказала эксперт по недвижимости Ирина Луханина в комментарии 24 Каналу.

Значительно важнее будут ситуация с безопасностью в разных регионах, экономическая стабильность страны и то, насколько уверенно чувствуют себя потенциальные покупатели.

По ее словам, рынок вряд ли оживится одинаково по всей стране. Активность будет расти прежде всего там, где покупатель видит хоть какую-то предсказуемость и понимает, чего ждать в ближайшее время. Например, в Киеве и западных регионах.

Первичный рынок в апреле покажет умеренный рост интереса, но без резких ценовых скачков. Застройщики продолжат удерживать прайсы, а основная конкуренция будет происходить через гибкие условия покупки: рассрочка, индивидуальные предложения, финансовые инструменты. Вторичный рынок станет более подвижным, чем зимой: возрастет количество просмотров и сделок,

– объясняет эксперт.

Покупатели сейчас действуют осторожно. Они внимательно оценивают состояние жилья, расположение и уровень безопасности. Часто решение не принимают сразу, а возвращаются к вариантам после сравнения. Переговоры перед покупкой стали привычным этапом для украинцев.

Какое жилье будет пользоваться спросом в апреле?

Весной начинает восстанавливаться интерес к загородному жилью. В апреле этот сегмент входит в более активную фазу, ведь покупатели снова рассматривают жизнь за городом как реальный вариант.

Люди активно ездят на просмотры, сравнивают варианты, возвращаются к идее жизни за городом как к осознанному выбору. При этом покупатель стал значительно более требовательным: дома без качественной инженерии, с плохой логистикой или завышенной ценой продаются долго, тогда как готовые и адекватно оцененные объекты находят своего покупателя быстрее,

– говорит Ирина Луханина.

Также фиксируется постепенно возвращающийся интерес к земельным участкам. Пока это не массовое явление, но спрос стабильно держится в направлениях с понятной инфраструктурой. Чаще всего покупатели присматриваются к Обуховскому, Одесскому, Житомирскому и Вышгородскому направлениям.

Когда реально можно сэкономить на покупке?