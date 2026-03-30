В какие месяцы выгоднее покупать квартиру?

Традиционно активный период на рынке длится с конца весны до осени. Летом появляется больше предложений, а застройщики чаще предлагают скидки, чтобы стимулировать продажи, рассказала эксперт Виктория Берещак в эфире День.LIVE.

В то же время зима и начало года дают другое преимущество. Покупателей меньше, поэтому легче договориться о более выгодных условиях или получить дополнительные бонусы.

Жесткой привязки к месяцам сейчас нет. Строительный цикл длительный, а ситуация на рынке нестабильная, поэтому универсального "идеального времени" фактически не существует.

Когда реально можно сэкономить на покупке?

В 2026 году ключевую роль играет не сезон, а формат оплаты. Самым выгодным вариантом остается полная оплата, которая позволяет зафиксировать цену и избежать дальнейшего подорожания.

Рассрочка также может быть выгодным инструментом. В таком случае покупатель фиксирует стоимость и выплачивает ее частями без дополнительных процентов, если условия прописаны четко.

Из-за слабого спроса застройщики чаще предлагают гибкие условия. Речь идет о скидках, дешевле квадрат при более длинной рассрочке и индивидуальные договоренности.

Влияет ли сезон на цены в 2026 году?

Сезонность сохраняется, но уже не определяет ситуацию на рынке. Значительно большее значение имеет спрос, который сейчас остается низким.

Будем объективны, покупателя на рынке нет. Реальный спрос почти равен нулю,

– отмечает Берещак.

Рынок фактически работает в пользу покупателя. Даже в менее активные периоды можно найти выгодные предложения, поскольку продавцы готовы уступать в цене или условиях.

На что обратить внимание перед покупкой жилья?

Перед заключением сделки важно определить цель покупки. Это может быть собственное проживание или инвестиция, и от этого зависит стратегия выбора.

Отдельно следует оценить финансовую состоятельность на весь период выплат. Это особенно важно в случае ипотеки или участия в государственных программах.

В случае просрочки платежей возможны штрафы, а пересмотр условий ограничен. Поэтому покупатель должен заранее оценить нагрузку и убедиться, что сможет выполнить все финансовые обязательства.

