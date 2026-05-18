Кто владеет жильем в общей собственности и как его продать?

Общая совместная собственность означает, что квартира или дом принадлежат сразу нескольким людям, но доли каждого официально не определены, пишет Министерство юстиции.

Даже если квартиру оформили только на одного из супругов, второй совладелец все равно имеет права на недвижимость. Именно поэтому нотариус при продаже потребует письменное согласие мужа или жены.

В 2026 году нотариусы также проверяют:

дату приобретения жилья;

факт пребывания в браке;

наличие брачного договора;

информацию об арестах или судебных спорах;

права детей или недееспособных лиц.

Для оформления сделки продавцу нужно предоставить паспорт, идентификационный код и документ, подтверждающий право собственности. В 2026 году таким подтверждением считается запись в Государственном реестре прав на недвижимое имущество.

Даже если один из владельцев выехал за границу и не имеет доступа к документам, это не дает другим совладельцам дополнительных прав. Без его официального участия или письменного согласия заключить договор купли-продажи невозможно.

Для заключения договора купли-продажи все совладельцы должны или лично явиться к нотариусу, или предоставить надлежащим образом оформленную доверенность,

– отмечает юрист Евгений Корнийчук.

Можно ли поделить жилье между совладельцами?

Владельцы могут не только продать квартиру, но и официально разделить ее между собой. Самый простой вариант – заключить договор о разделе имущества по взаимному согласию. Если договориться не удается, спор решают через суд.

В некоторых случаях недвижимость можно выделить в натуре. То есть один объект фактически превращают в два отдельных. Такой вариант преимущественно возможен для частных домов, где реально обустроить отдельные входы и коммуникации. Для квартир в многоэтажках это почти недоступно.

После разделения каждый владелец получает отдельный объект недвижимости или четко определенную долю. Тогда человек может самостоятельно распоряжаться своим имуществом: продавать его, дарить или передавать по наследству.

Какие права имеет каждый совладелец до разделения?

До официального разделения каждый совладелец имеет право пользоваться всем жильем, а не только отдельной комнатой или частью квартиры. Фактически человек владеет долей права на весь объект недвижимости.

Все вопросы пользования жильем, ремонта, оплаты коммунальных услуг или продажи квартиры совладельцы должны решать совместно. Именно поэтому конфликты между родственниками или бывшими супругами нередко затягиваются на годы, особенно когда одна из сторон блокирует продажу или отказывается согласовывать раздел имущества.

В такой ситуации владельцы могут обратиться в суд, чтобы определить порядок пользования квартирой или официально поделить недвижимость. После решения суда каждый совладелец получает четко определенные права и границы пользования жильем.

Можно ли продать долю в квартире без согласия совладельцев?

Украинское законодательство позволяет продать собственную долю даже без согласия других совладельцев. Но сначала нужно официально определить свою долю через нотариуса или суд. После этого общая совместная собственность превращается в общую долевую.

Другие совладельцы имеют преимущественное право на покупку этой доли. Именно поэтому продавец должен письменно уведомить их о продаже и указать цену. Если в течение месяца они не согласятся выкупить долю, ее можно продать постороннему человеку.

Если владелец проигнорирует это требование и продаст долю без уведомления других совладельцев, они могут обжаловать сделку через суд. Поэтому при продаже доли особенно важно правильно оформить все документы и официальные сообщения.