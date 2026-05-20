Какие расходы не покрывает жилищный ваучер?

Как объяснили эксперты волонтерской платформы "Верни свое", в сумму ваучера не входят налоги и расходы на оформление документов.

Поэтому покупателям и продавцам придется дополнительно оплачивать:

оценку недвижимости;

нотариальные услуги;

налоги и сборы;

другие обязательные платежи, связанные со сделкой.

Государственная помощь покрывает только сам объект недвижимости. Если при покупке возникают дополнительные расходы на документы или уплату сборов, они не входят в сумму жилищного ваучера.

Кто может не платить пенсионный сбор?

В отдельных случаях покупатели жилья могут не платить сбор на обязательное государственное пенсионное страхование. Такое право имеют люди, которые покупают недвижимость впервые или находятся на квартирном учете.

Для подтверждения этого нужно предоставить пакет документов. Среди них:

справка о пребывании на квартирном учете;

заявление об отсутствии ранее приобретенного права собственности на жилье;

информация из Государственного реестра вещных прав об отсутствии жилья в собственности;

справки о неиспользовании жилищных чеков для приватизации.

Также человек должен подтвердить, что ранее не покупал жилье, не получал его в наследство или в дар и не приватизировал недвижимость.

Законодательство определяет, что лица, которые ранее не приобретали в собственность недвижимость, освобождаются от уплаты этого платежа. Однако на практике нотариусы часто требуют уплатить сбор,

– объясняют в АО "Бачинский".

В результате многие украинцы не хотят рисковать срывом сделки и платят 1% даже тогда, когда имеют законное право этого не делать. Даже если деньги перечислили при оформлении сделки, их можно вернуть – для этого надо подать заявление о возврате в Пенсионный фонд.

Почему продавцов отпугивает жилищный ваучер?

Для продавцов главная проблема при продаже жилья по ваучеру – деньги поступают не сразу. Если во время обычной сделки средства передают до или во время подписания договора, то по программе оплату перечисляют уже после оформления квартиры на нового владельца.

Поэтому сделка может затянуться. Задержки иногда возникают из-за ошибок в реквизитах, проблемы с документами или дополнительные банковские проверки.

Также продавцу нужно открыть счет в государственном банке, ведь именно через него будет поступать оплата за жилье. Поэтому продажа квартиры по ваучеру для многих владельцев выглядит сложнее обычной сделки.