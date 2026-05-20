Які витрати не покриває житловий ваучер?

Як пояснили експерти волонтерської платформи "Поверни своє", до суми ваучера не входять податки та витрати на оформлення документів.

Дивіться також Українцям стало складніше отримати "єОселю": що змінили у пільговій іпотеці

Через це покупцям і продавцям доведеться додатково оплачувати:

оцінку нерухомості;

нотаріальні послуги;

податки та збори;

інші обов'язкові платежі, пов'язані з угодою.

Державна допомога покриває лише сам об'єкт нерухомості. Якщо під час купівлі виникають додаткові витрати на документи чи сплату зборів, вони не входять до суми житлового ваучера.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

Хто може не сплачувати пенсійний збір?

В окремих випадках покупці житла можуть не сплачувати збір на обов'язкове державне пенсійне страхування. Таке право мають люди, які купують нерухомість уперше або перебувають на квартирному обліку.

Для підтвердження цього потрібно надати пакет документів. Серед них:

довідка про перебування на квартирному обліку;

заява про відсутність раніше набутого права власності на житло;

інформація з Державного реєстру речових прав про відсутність житла у власності;

довідки про невикористання житлових чеків для приватизації.

Також людина має підтвердити, що раніше не купувала житло, не отримувала його у спадок чи в дар та не приватизувала нерухомість.

Законодавство визначає, що особи, які раніше не набували у власність нерухомість, звільняються від сплати цього платежу. Однак на практиці нотаріуси часто вимагають сплатити збір,

– пояснюють в АО "Бачинський".

У результаті багато українців не хочуть ризикувати зривом угоди та сплачують 1% навіть тоді, коли мають законне право цього не робити. Навіть якщо гроші перерахували під час оформлення угоди, їх можна повернути – для цього треба подати заяву про повернення у Пенсійний фонд.

Чому продавців відлякує житловий ваучер?

Для продавців головна проблема під час продажу житла за ваучером – гроші надходять не одразу. Якщо під час звичайної угоди кошти передають до або під час підписання договору, то за програмою оплату перераховують уже після оформлення квартири на нового власника.

Через це угода може затягнутися. Затримки іноді виникають через помилки в реквізитах, проблеми з документами або додаткові банківські перевірки.

Також продавцю потрібно відкрити рахунок у державному банку, адже саме через нього надходитиме оплата за житло. Тому продаж квартири за ваучером для багатьох власників виглядає складнішим за звичайну угоду.