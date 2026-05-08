В чем особенность продажи квартиры по жилищному ваучеру?

Жилищный ваучер работает не так, как обычный банковский перевод или расчет наличными при подписании договора, объясняет адвокат Юрий Айвазян.

Фактически, это электронный документ в специальном реестре, который подтверждает, что государство зарезервировало средства для покупки жилья.

После подтверждения финансирования покупатель имеет ограниченное время, чтобы оформить сделку. Далее стороны обращаются к нотариусу, который проверяет документы и вносит информацию в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества. Только после этого продавцу перечисляют средства.

Еще один важный момент – продавцу нужно открыть счет в государственном банке, ведь именно через него проходит оплата по программе. Без этого получить средства не получится.

Какие риски могут возникнуть для продавца жилья?

Главный "подводный камень" в этом варианте продажи недвижимости – это отложенная оплата. В обычной сделке продавец в большинстве случаев получает деньги до или во время подписания договора. Здесь же право собственности переходит к покупателю, нотариус регистрирует переход права, вносит данные в Реестр, и только после этого исполнитель программы перечисляет средства,

– отмечает Юрий Айвазян.

Кроме этого, проблемы с переводом средств могут возникнуть из-за:

ошибки в реквизитах продавца;

неправильного внесения данных в реестр;

задержки при резервировании денег;

дополнительной проверки банком документов;

отсутствия у нотариуса опыта работы с такими сделками.

Поэтому оформление продажи иногда затягивается на дольше, чем при обычной покупке квартиры. Особенно внимательно продавцам советуют проверять реквизиты и статус резервирования средств еще до подписания договора.

Юристы также рекомендуют заранее выбирать нотариуса, который уже имеет опыт работы с жилищными ваучерами. Это поможет избежать ошибок при оформлении документов и перевода денег.

Как проверить место в очереди на жилищный ваучер?

Проверить место в очереди могут переселенцы, которые уже подали заявку на бронирование денег по программе "Жилье для ВПО с ВОТ", отмечают в Министерстве развития общин и территорий.

Для этого нужно позвонить на правительственную горячую линию и назвать номер жилищного ваучера. После этого оператор сообщит статус ваучера, дату и время подачи заявки, место в очереди и количество обращений, которые еще ожидают финансирования.