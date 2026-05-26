Из-за каких ошибок украинцы теряют право на компенсацию?

Как сообщает "Минфин", ремонт до официального обследования может оставить владельцев без компенсации.

Если квартиру или дом полностью или частично восстановили до приезда комиссии, она может не подтвердить масштабы разрушений.

Компенсацию могут заблокировать из-за ипотеки или другого обременения в государственном реестре. Пока такое ограничение не снимут, выплаты могут не согласовать. Банки не всегда соглашаются закрывать ипотеку даже после полного уничтожения жилья, поэтому части владельцев приходится обращаться в суд.

Если квартира или дом принадлежат нескольким совладельцам, для оформления компенсации требуется письменное согласие всех владельцев или официально выделенные доли. В то же время правительство упростило порядок получения компенсации. Отныне, если даже один из владельцев выехал, не выходит на связь или не участвует в содержание имущества, это не блокирует получение помощи.

Отдельные трудности возникают из-за наследования жилищного сертификата. Если владелец умер после получения документа, но не успел использовать средства, наследники могут иметь проблемы из-за повторной верификации в системе.

Без какого документа невозможно получить компенсацию?

Самих фотографий разрушенного жилья недостаточно для получения компенсации. Главным документом для выплат является акт обследования разрушений комиссией.

Такой акт составляют органы местного самоуправления после проверки поврежденного или уничтоженного жилья. Для подтверждения разрушений также могут учитывать документы ГСЧС, выдержки из ЕРДР, технические выводы и результаты дистанционного обследования с помощью дронов и спутниковых снимков.

Без внесения жилья в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество компенсацию не назначат. Если объекта нет в реестре, владелец не сможет подтвердить право на выплаты.

Перед подачей заявления следует проверить данные в реестре – адрес, площадь и форму собственности. Это особенно важно для старых домов или недвижимости, которую оформляли много лет назад.

Почему две похожие квартиры могут получить разную сумму?

Сумму компенсации считают по специальной формуле. При расчете учитывают общую и жилую площадь, количество комнат, тип жилья, год застройки, региональный коэффициент и стоимость строительства в конкретной области. То есть владельцы двух похожих квартир могут получить разные суммы выплат в зависимости от региона.

Для поврежденного жилья предусмотрели две категории выплат. За ремонты категории А можно получить до 200 тысяч гривен. Для категории Б – до 350 тысяч гривен для квартир и до 500 тысяч гривен для частных домов.

Если жилье полностью уничтожено, владельцы могут получить жилищный сертификат для покупки нового жилья или деньги на восстановление дома на собственном земельном участке.

Чем отличается жилищный ваучер от денег на строительство?

Украинцы в программе "еВідновлення" могут выбрать между жилищным ваучером и средствами на строительство нового дома, причем размер компенсации остается неизменным.

Жилищный ваучер позволяет быстрее приобрести готовое жилье, тогда как средства на строительство доступны только для владельцев частных домов и требуют больше времени.