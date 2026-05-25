Сколько семей уже получили компенсации?

Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба заявил, что количество новых обращений показывает масштаб разрушений и одновременно высокий запрос на быстрое восстановление жилья.

Смотрите также Выбитые окна и поврежденные фасады: в Киеве пострадали гостиницы "Украина" и "Днепр"

По его словам, больше всего пострадали Киев и общины Киевской области. Кулеба призвал граждан не медлить с подачей заявок через "Дію".

Механизм уже доказал свою эффективность. В Киеве почти 19 000 семей получили компенсацию для восстановления поврежденного жилья. Еще почти 8 500 семей получили сертификаты для покупки нового жилья вместо разрушенного,

– отметил министр развития общин.

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Также Кулеба призвал местные власти быстрее работать с фиксацией повреждений и работой профильных комиссий.

Скорость решений здесь критическая. Люди должны как можно быстрее получить поддержку и компенсации,

– подчеркнул Кулеба.

Как получить компенсацию за разрушенное или поврежденное жилье?

Украинцы, чье жилье пострадало из-за войны, могут получить компенсацию в рамках программы "еВідновлення". Подать заявку имеют право владельцы квартир, частных, садовых и дачных домов, а также люди, которые приобрели жилье в новостройках.

Перед подачей документов необходимо проверить, внесено ли право собственности в Государственный реестр вещных прав. Если данных там нет, информацию нужно обновить через нотариуса или государственного регистратора.

Сначала владелец подает информационное сообщение о поврежденном или разрушенном жилье через "Дію", ЦНАП или нотариуса. После этого нужно открыть специальный счет "еВідновлення" в банке и подать заявление на компенсацию.

Далее жилье осматривает специальная комиссия, которую создает местная власть. Она фиксирует повреждения и определяет размер компенсации в зависимости от площади помещения, масштаба разрушений и стоимости ремонта.

Средства поступают на специальный счет, а использовать их можно только на ремонт или покупку строительных материалов. После завершения работ владелец должен сообщить об этом, после чего комиссия может повторно осмотреть жилье.