Какие повреждения получили гостиницы "Украина" и "Днепр" в Киеве?
О последствиях атаки сообщили в пресс-службе ARS Capital, сообщает медиа "NV".
В холдинге отметили, что в отдельных зонах зданий обвалились элементы отделки. Также повреждены потолки, дверные конструкции и инженерные коммуникации.
Осколки стекла и фрагменты фасада разлетелись по прилегающей территории. Из-за этого были повреждены автомобили гостей, которые находились возле отелей во время обстрела.
Поврежденные здания отелей в результате российской атаки / Фото ARS Capital
В ARS Capital отметили, что на момент атаки персонал и гости соблюдали правила безопасности и оперативно спустились в укрытие. Благодаря этому удалось избежать жертв и пострадавших.
Сразу после атаки в отелях организовали оперативный штаб. Работники проверили номера и общие зоны зданий и начали ликвидировать последствия обстрела.
Сейчас идет детальная оценка ущерба. По предварительной информации, повреждения существенные и потребует восстановления фасадов, оконных конструкций и части внутренних помещений.
В холдинге также заявили, что несмотря на очередную атаку на столицу отель "Украина" продолжает работать настолько, насколько это позволяет ситуация с безопасностью. Команда отеля, по данным ARS Capital, делает все возможное для безопасности и комфорта гостей.
Что известно о гостиницах "Украина" и "Днепр"?
Отель "Украина" расположен на Майдане Независимости и является одним из самых известных отелей в центре Киева. Здание возвели в 1960-х годах на месте небоскреба Гинзбурга, разрушенного во время Второй мировой войны. Из окон отеля открывается вид на центральную часть города, а само здание давно стало узнаваемой частью киевского центра.
Гостиница "Днепр" расположена на Европейской площади возле Крещатика и Владимирского спуска. Его открыли в 1964 году. В 2020 году здание приватизировали через аукцион Фонда госимущества, после чего в отеле начали обновлять часть помещений и внутреннюю инфраструктуру.
Какой памятник архитектуры был поврежден во Львове?
24 марта в результате российской атаки во Львове поврежден архитектурный памятник национального значения – ансамбль Бернардинского монастыря, что является частью Всемирного наследия ЮНЕСКО. Пожар охватил здания комплекса, которые прилегают к оборонительным стенам, а окончательную степень разрушений еще должны определить специалисты.