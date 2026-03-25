Какой памятник архитектуры был поврежден во Львове?

После атаки 24 марта во Львове возник пожар в зданиях Бернардинского монастыря. Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

По его словам, пожаром были охвачены примурные здания комплекса – часть застройки, прилегающей к оборонным стенам. Именно эти элементы получили повреждения, однако окончательную степень разрушений еще должны определить специалисты.

Монастырь расположен в пределах исторического ареала Львова и имеет статус памятника национального значения. Кроме этого, объект внесен в Международный список культурных ценностей под усиленной защитой.

Что известно о Бернардинском монастыре?

История Бернардинского монастыря во Львове начинается еще в конце 15 века, пишет karpaty.info. Сначала здесь стояли деревянные здания, которые возвели примерно в 1460 году за пределами городских стен.

Эти сооружения не раз уничтожали. После эпидемии чумы монастырь сожгли, но его быстро отстроили и расширили. Подобные разрушения и восстановления повторялись, поэтому вид комплекса менялся еще до появления каменных сооружений.

Бернардинский монастырь / Фото Львовский исторический музей

Каменный монастырь начали строить уже в начале 17 века. Работы продолжались до 1630 года – именно тогда сформировался ансамбль, который сохранился по сей день.

В облике комплекса соединились ренессанс, маньеризм и барокко. Это заметно в фасаде, декоре и планировке, над которыми работали разные архитекторы. Комплекс окружали стены и башни, и он стал частью обороны Львова. Именно отсюда прикрывали подступы к городу.

Бернардинский монастырь современность / Фото Lviv Travel

В ансамбль входят храм, монастырские кельи, внутренний двор и укрепления. Часть оборонительных сооружений не сохранилась, однако общая планировка хорошо знакома жителям города.

В 1784 году в помещениях монастыря открыли архив. Впоследствии он стал одним из крупнейших исторических архивов Украины. Сегодня комплекс вместе с церковью святого Андрея сохраняет исторический облик и остается важной достопримечательностью Львова, которую пытались уничтожить русские.

Какие сооружения во Львове считаются самыми старыми?

Во Львове сохранились здания, возраст которых исчисляется почти всем периодом существования города. Они пережили перестройки, пожары и смену эпох, но до сих пор остаются частью городского пространства. Церковь Святого Николая во Львове, датирована 13 веком, является старейшим сохранившимся зданием города.