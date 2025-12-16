24 Канал исследовал историю и расположение старейших сакральных сооружений Львова.

Смотрите также Самое старое здание в Ивано-Франковске: что известно о его истории и современном виде

Церковь Святого Николая

Церковь Святого Николая считается старейшим сохранившимся зданием Львова, пишет Львовский городской совет. Ее датируют 13 веком, а само сооружение связано с ранним этапом формирования города. Храм расположен в северной части исторического Львова – там, где когда-то проходили важные торговые пути.

Церковь Святого Николая / Фото "Фотографии старого Львова"

Здание возведено из камня и имеет компактные формы, нетипичные для более поздней сакральной архитектуры города. План храма простой, без пышного декора, что отличает его от барочных и ренессансных церквей центральной части Львова. Именно эта сдержанность и массивность позволили сооружению сохраниться до наших дней.

На протяжении веков церковь неоднократно подвергалась перестройкам, однако ее основные конструкции и стены остались аутентичными. Она до сих пор функционирует как храм и одновременно воспринимается как исторический памятник.

Отреставрированная Церковь Святого Николая / Фото "Фотографии старого Львова"

Храм Святого Иоанна Крестителя

Храм Святого Иоанна Крестителя расположен на площади Старый Рынок – в месте, которое связывают с древнейшей застройкой Львова. Сооружение считается одним из старейших в городе, хотя его современный вид значительно отличается от первоначального, пишет "Твой город".

Храм Святого Иоанна Крестителя / Фото "Фотографии старого Львова"

По исследованиям историков, первые сооружения на этом месте могли появиться еще в 13 веке. В дальнейшем здание неоднократно перестраивали, меняя его конфессиональную принадлежность и архитектурные черты. В разные периоды храм выполнял не только религиозные, но и оборонительные функции.

Теперь храм – это результат реконструкций 19-20 веков, однако сама локация и историческая принадлежность делают его частью древнего Львова.

Монастырь Святого Онуфрия

Монастырь Святого Онуфрия относится к древнейшему слою львовской застройки. Комплекс расположен неподалеку от церкви Святого Николая и формировался в течение нескольких веков.

Монастырь Святого Онуфрия / Фото "Фотографии старого Львова"

Первые упоминания о монастыре связывают с 15 веком, однако считается, что первые попытки построить монастырь именно здесь появились на столетие раньше, пишет "Интерактивный Львов". Каменные сооружения были построены позже, заменив деревянные здания, характерные для раннего Львова.

Современный Монастырь Святого Онуфрия / Фото "Фотографии старого Львова"

Монастырь неоднократно перестраивали, добавляя новые корпуса, часовни и оборонительные элементы. Несмотря на это, он сохранил общую структуру средневекового комплекса и до сих пор остается важным историческим объектом города.

Какое здание во Львове самое высокое?