Подробнее о древнейшем здании Ивано-Франковска, его историю и современность 24 Канал рассказывает со ссылкой на ПИК.

Читайте также Самый старый жилой дом Хмельницкого: как выглядит и когда его возвели

Какая самая древняя постройка Ивано-Франковска, сохранившаяся по сей день?

Во второй половине 17 века в Ивано-Франковске появились первые знаковые здания: в 1665 году возвели деревянный армянский костел, через год – первую деревянную ратушу. В 1672 году началось строительство Дворца Потоцких и приходского костела, возведенного впоследствии архитекторами Корассини и Карлом Бенуа в украинском стиле.



Комплекс Дворца с воротами – древнейшее сооружение Ивано-Франковска / Фото с ПИК

Именно комплекс Дворца с воротами, построен в 1672 – 1682 годах на улице Госпитальной, 5, считают старейшей сохранившейся достопримечательностью города. Когда-то резиденция владельцев Станиславова, впоследствии военный госпиталь, в наши дни этот комплекс стал пространством для культурных и художественных событий и постепенно восстанавливается, сохраняя память обо всех эпохах, которые пережил город.

К слову, в октябре 2025 года Укринформ писал, что в Ивано-Франковске во время археологических работ на территории комплекса Дворца Потоцких с воротами археологи обнаружили коллектор австрийского периода, остатки оборонительной стены и каменных фундаментов, а также керамические находки 14 века и времен Австро-Венгрии. Исследователи не исключают, что еще до возведения Станиславовской крепости на этом участке мог располагаться замок.



Комплекс возвели в 70-х годах 17 века / Фото с ПИК

С чего началась история города?

Ивано-Франковск возник в середине 17 века на землях древних сел Заболотье и Княгинин, между реками Быстрица Солотвинская и Быстрица Надворнянская, где сначала построили фортификационное сооружение.

В 1662 году магнат Анджей (Андрей) Потоцкий основал там город Станиславов, назвав его в честь старшего сына. В том же году город получил магдебургское право, что предоставило жителям возможность самоуправления, создание цехов и ремесленных союзов и свободного исповедания религии.

В августе 1663 года король Ян II Казимир официально подтвердил эти права и утвердил герб Станиславова – открытые ворота с тремя башнями и крестом в воротах.



Ворота дворца в наши дни / Фото frankivsk-future.com.ua

Что известно о древнейших зданиях в украинских городах?

В Киеве статус старейшего жилого дома имеет дом купцов Нечаевых на Контрактовой площади, 7. Его возвели еще в 1760 году, и это сооружение сохранилось до наших дней.

В Луцке же древнейший жилой дом расположен на улице Кафедральной. Это архитектурный памятник XVI века, построенный по инициативе бискупа Андрея Фальчевского. Здание до сих пор выполняет свое первоначальное назначение – это двухэтажный жилой дом с подвалом.

Ранее древнейшей постройкой Одессы считали Турецкий дом в Красном переулке, возведенный в 1792 году. Однако в 1992-м его снесли. Сейчас статус одного из старейших домов города принадлежит Дому Дерибаса, построенном в 1798 году в стиле ампир.