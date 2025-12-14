Детальніше про найдавнішу будівлю Івано-Франківська, її історію та сучасність 24 Канал розповідає з посиланням на ПІК.

Яка найдавніша споруда Івано-Франківська, що збереглася донині?

У другій половині 17 століття в Івано-Франківську з'явилися перші знакові будівлі: у 1665 році звели дерев'яний вірменський костел, за рік – першу дерев'яну ратушу. У 1672 році розпочалося будівництво Палацу Потоцьких і парафіяльного костьолу, зведеного згодом архітекторами Корассіні та Карлом Бенуа в українському стилі.



Комплекс Палацу з брамами – найдавніша споруда Івано-Франківська / Фото з ПІК

Саме комплекс Палацу з брамами, споруджений у 1672 – 1682 роках на вулиці Шпитальній, 5, вважають найстарішою збереженою пам'яткою міста. Колись резиденція власників Станиславова, згодом військовий госпіталь, у наші дні цей комплекс став простором для культурних і мистецьких подій та поступово відновлюється, зберігаючи пам'ять про всі епохи, які пережило місто.

До слова, у жовтині 2025 року Укрінформ писав, що в Івано-Франківську під час археологічних робіт на території комплексу Палацу Потоцьких з брамами археологи виявили колектор австрійського періоду, залишки оборонного муру й кам'яних фундаментів, а також керамічні знахідки 14 століття та часів Австро-Угорщини. Дослідники не виключають, що ще до зведення Станиславівської фортеці на цій ділянці міг розташовуватися замок.



Комплекс звели у 70-х роках 17 століття / Фото з ПІК

З чого почалася історія міста?

Івано-Франківськ виник у середині 17 століття на землях давніх сіл Заболоття та Княгинин, між річками Бистриця Солотвинська і Бистриця Надвірнянська, де спершу збудували фортифікаційну споруду.

У 1662 році магнат Анджей (Андрій) Потоцький заснував там місто Станиславів, назвавши його на честь старшого сина. Того ж року місто отримало магдебурзьке право, що надало мешканцям можливість самоврядування, створення цехів і ремісничих спілок та вільного сповідування релігії.

У серпні 1663 року король Ян ІІ Казимир офіційно підтвердив ці права й затвердив герб Станиславова – відчинену браму з трьома вежами та хрестом у воротах.



Брама палацу у наші дні / Фото frankivsk-future.com.ua

Що відомо про найдавніші будівлі в українських містах?

У Києві статус найстарішого житлового будинку має оселя купців Нечаєвих на Контрактовій площі, 7. Її звели ще у 1760 році, і ця споруда збереглася до наших днів.

У Луцьку ж найдавніший житловий дім розташований на вулиці Кафедральній. Це архітектурна пам’ятка XVI століття, збудована за ініціативи біскупа Андрія Фальчевського. Будівля й досі виконує своє первісне призначення – це двоповерховий житловий будинок із підвалом.

Раніше найдавнішою спорудою Одеси вважали Турецький будинок у Червоному провулку, зведений у 1792 році. Однак у 1992-му його знесли. Нині статус одного з найстаріших будинків міста належить Будинку Дерибаса, побудованому у 1798 році в стилі ампір.