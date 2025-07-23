Про найдавніший житловий будинок Хмельницького 24 Канал розповідає з посиланням на Суспільне.

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Який будинок є найстарішим у Хмельницькому?

Окрім знаменитого ринку, у Хмельницькому є багато цінних історичних будівель. Наприклад, найстаріший збережений у Хмельницькому житловий будинок, який розташований на вулиці Кам'янецькій, 16.

Двоповерховий дім звів у 1 862 році купець Гершко Маранц. На першому поверсі будівлі були крамниці, тоді як другий житловим приміщенням. У 1880-х роках в одному з нижніх залів відкрили єврейську бібліотеку.

Ця будівля зберігає ще одну важливу історичну особливість, що прихована під її фундаментом. У минулому єврейські купці часто облаштовували великі підвали, а в Проскурові (назва Хмельницького у 1795 – 1954 роках) навіть створювали підземні проходи, які з'єднували кілька споруд. Такі підземелля служили не лише складами для зберігання товарів, а й ставали прихистком під час погромів, рятуючи власність і життя.

З часом, через розбудову міста та прокладання нових комунікацій, більшість цих підземних споруд було знищено. Проте деякі з них і досі зберігають автентичні склепінчасті конструкції, нагадуючи про багатошарову історію та неповторну атмосферу старого міста.



Найстаріший будинок у Хмельницькому / Фото Суспільного

Що відомо про купця Маранца?

Гершко Маранц був не лише впливовим купцем, а й щедрим меценатом. Він постачав на Поділля товари з Австро-Угорщини, володів нерухомістю у Відні та входив до списку найбагатших підприємців Проскурова середини XIX століття.

Окрім бізнесової діяльності, активно підтримував єврейську громаду. Зокрема, у 1867 році надав безкоштовне житло місцевому рабину Мойсею Руденському.