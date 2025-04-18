Про історію речового ринку у Хмельницькому та його сьогодення 24 Канал розповідає з посиланням на khmelnytskyi.one.

Читайте також Як пустир перетворився на найдорожчий ринок Києва: історія Бессарабки

Історія Хмельницького ринку: як усе починалося

В Україні є багато ринків, які мають довгу історію. Історія Хмельницького речового ринку або, як його ще називають, "тучі" розпочалася у 1987 році. Спершу стихійний речовий ринок був у Нетішині, де поляки продавали перші імпортні джинси та інші товари, які у СРСР було важко дістати. Однак вже ближче до 1990-х років базар мігрував до обласного центру. Після розпаду Радянського союзу місцева влада виділила під ринок велику територію на Львівському шосе.

На початках люди продавали речі з наметів, "розкладачок" та автівок. Ринок розвивався максимально активно. Наступним етапом стало встановлення металевих кіосків та розширення території. У ті часи на "тучі" торгували люди дуже різних професій – від учителів та інженерів до професорів і колишніх співробітників Нетішинської атомної станції. Ринок часто працював цілодобово: вночі як гуртовий, вдень – як роздрібний.

Популярність ринку зростала, дорожчала й оренда місць на ньому. Наприклад, за оренду кіоску в 1995 році платили від 100 доларів, а у 2000-х ціна сягала і 1000 доларів.

Важливим чинником для успіху ринку було його розташування – на перехресті важливих транспортних шляхів, що зручно і для продавців, і для покупців. До Хмельницького приїжджали за товарами з Білорусі, Молдови, Придністров'я, а з українських міст туди навіть організовували автобусні шопінг-тури.



Ринок у Хмельницькому має довгу історію / Фото khmelnytskyi.one

Що з ринком у наш час

У наші дні речовий ринок займає приблизно 20 гектарів площі. Він об'єднує понад 25 окремих базарчиків. Найпопулярнішими з них є такі: "Золота алея", "Новий ринок", "Старий базар", "Поділля-1", "Поділля-2", "Бартер", "Ізида".



Купити на ринку можна будь-що – від косметики й одягу до техніки та продуктів, зокрема й домашнього виробництва.

Пандемія коронавірусу та повномасштабна війна, звісно, відобразилися на роботі ринку та заробітках підприємців. Багато кіосків припинили працювати, гуртова торгівля зменшилася в рази. Та попри все, базар працює, і щодня його відвідують сотні людей.