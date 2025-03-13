Про історію критого ринку на Бессарабській площі 24 Канал розповідає з посиланням на "ТиКиїв".

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Історія Бессарабки: що там було раніше та як будували ринок

У Києві є багато ринків, зокрема й такі, які мають давню історію. Серед них – Бессарабський. Колись на його місці було кладовище. А на початку 19 століття – пустка, місце, де скидали відходи. Згодом там виник стихійний базар – торговці приїжджали здебільшого із Півдня України та Бессарабії (Молдова). Активно продавали вино та фрукти.

До Бессарабської площі ярмарки проводили на Хрещатику. Однак згодом на вулиці почали з'являтися будівлі, тому ярмарки перенесли на Бессарабку. А в 1840-х роках цю площу включили в межі міста і почали активно забудовувати.

З часом вся територія Бессарабки перетворилася на торгівельну площу. Однак стихійний ринок не надто подобався киянам, особливо на тлі сусідніх новомодних будівель.

Тому територія потребувала перебудови з відповідним фінансуванням. Тут у поміч прийшов один із найбагатших місцевих підприємців – Лазар Бродський. У своєму заповіті 1904 року він залишив 500 тисяч рублів на побудову критого ринку на Бессарабці.



Будівництво ринку у 1910 році / Фото starkiev.com

Спочатку планували звести не лише ринок, а й бібліотеку та квітковий ринок, однак цю ідею не погодили. Архітектором проєкту став поляк Генріх-Юліан Гай. Щоправда, його проєкт був дуже дорогим, тому довелося на дечому економити. Наприклад, зменшити масштаб декорування. Проте функціонально будівлю оснащували за останнім словом техніки.

Чому така назва і коли ринок офіційно відкрили

Щодо назви ринку, то одні дослідники кажуть, що вона з'явилася завдяки торговцям з Півдня, зокрема з Бессарабії. Інші ж переконані, що назва походить від слова "басараб" – так кияни називали бродячих чужинців, які оселялися біля Крутого узвозу.

Критий ринок освятили 3 липня 1912 року. На церемонії глава будівельної комісії передав ключі від воріт ринку міському голові Іполиту Дьякову, який передав їх завідувачеві базарного відділення. Далі був фінальний огляд і офіційне відкриття ринку.



Сучасний вигляд ринку зсередини / Фото КМДА, Олексій Самсонов

Чим ринок приваблює сьогодні

Ринок побудували у стилі раціонального модерну. Він і нині приваблює місцевих жителів і туристів. Його фасади прикрашені рельєфами на пасторальні теми – "Молочниця", "Селянин з биками", "Риби". Всередині можна побачити полив'яні плитки, однак вони збереглися тільки частково.



Бессарабський ринок у Києві / Фото КМДА, Олексій Самсонов

На думку багатьох місцевих, Бессарабський ринок – найдорожчий у Києві. Навіть є такий фразеологізм – "дорого, як на Бессарабці".

Аби зберегти історико-культурну спадщину цієї локації, адміністрація вирішила створити музей на базі ринку. Поки це лише проєкт, однак місцевих закликають долучатися до нього.