Про те, що відомо про історію будівлі та її продаж, 24 Канал розповідає з посиланням на проєкт "Україна Інкогніта".

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На Київщині продають палац

У селі Розкішна, що входить до Ставищенської громади Білоцерківського району Київської області, виставили на продаж історичну будівлю – колишній "палац Браницьких". Його ціна – 20 тисяч доларів.

Прямо над ставом. Краєвид розкішний,

– йдеться у повідомленні.

Представники проєкту "Україна Інкогніта" наголосили, що "лише добросовісний адекватний власник може врятувати цю будівлю". Адже нинішні її господарі не надто цікавляться збереженням історичної споруди.

Яким палац був раніше та який вигляд має тепер: Фото з фейсбуку "Україна Інкогніта"

Що відомо про палац

Маєток заснував граф Францішек Ксаверій Браницький у другій половині 18 століття. У ті часи він був важливим культурним і господарським центром. На території були палац, парк, оранжереї, а також допоміжні будівлі. До нині збереглися тільки деякі споруди, зокрема й будинок керуючого, який і виставили на продаж.

Цей будинок був зведений на початку 20 століття. Будівля має башту з цегли та дерева. Дахи зараз вкриті шифером.

У радянські часи там був інкубатор. Тому на палац будівля нині не надто схожа. У приватній власності він опинився саме як інкубатор.

Зауважимо, що кілька маєтків і палаців Браницьких залишилося з часів, коли території сучасної України входили до Речі Посполитої. Браницькі – це польський шляхетський рід.