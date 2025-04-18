Об истории вещевого рынка в Хмельницком и его настоящем 24 Канал рассказывает со ссылкой на khmelnytskyi.one.

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История Хмельницкого рынка: как все начиналось

В Украине есть много рынков, которые имеют долгую историю. История Хмельницкого вещевого рынка или, как его еще называют, "тучи" началась в 1987 году. Сначала стихийный вещевой рынок был в Нетешине, где поляки продавали первые импортные джинсы и другие товары, которые в СССР было трудно достать. Однако уже ближе к 1990-м годам базар мигрировал в областной центр. После распада Советского Союза местные власти выделили под рынок большую территорию на Львовском шоссе.

В начале люди продавали вещи из палаток, "раскладушек" и автомобилей. Рынок развивался максимально активно. Следующим этапом стало установка металлических киосков и расширение территории. В те времена на "туче" торговали люди очень разных профессий – от учителей и инженеров до профессоров и бывших сотрудников Нетешинской атомной станции. Рынок часто работал круглосуточно: ночью как оптовый, днем – как розничный.

Популярность рынка росла, дорожала и аренда мест на нем. Например, за аренду киоска в 1995 году платили от 100 долларов, а в 2000-х цена достигала и 1000 долларов.

Важным фактором для успеха рынка было его расположение – на перекрестке важных транспортных путей, что удобно и для продавцов, и для покупателей. В Хмельницкий приезжали за товарами из Беларуси, Молдовы, Приднестровья, а из украинских городов туда даже организовывали автобусные шопинг-туры.



Рынок в Хмельницком имеет долгую историю / Фото khmelnytskyi.one

Что с рынком в наше время

В наши дни вещевой рынок занимает примерно 20 гектаров площади. Он объединяет более 25 отдельных базарчиков. Самыми популярными из них являются следующие: "Золотая аллея", "Новый рынок", "Старый базар", "Подолье-1", "Подолье-2", "Бартер", "Изида".



Купить на рынке можно что угодно – от косметики и одежды до техники и продуктов, в том числе и домашнего производства.

Пандемия коронавируса и полномасштабная война, конечно, отразились на работе рынка и заработках предпринимателей. Многие киоски прекратили работать, оптовая торговля уменьшилась в разы. Но несмотря на все, базар работает, и ежедневно его посещают сотни людей.