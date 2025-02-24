Про історію найстарішого будинку столиці, який звели ще у 18 столітті, розповідає 24 Канал з посиланням на фейсбук "Спрага: в Києві цікаво" та 5 канал.

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Зведення будинку на Контрактовій

Будинок купців Нечаєвих, розташований на Контрактовій площі, 7, вважають найстарішим житловим будинком, що зберігся до наших днів.

Історія дому почалася у 1760 році, коли дворянин Леонтій Вишневський купив там ділянку. На ній стояв дерев'яний будинок із кам'яним підвалом. Згодом будівля згоріла. Тому у 1798 році побудували вже кам'яний поверх, який вцілів після наступної масштабної пожежі на Подолі в 1811 році. Тоді вогонь знищив 2 тисячі будинків, 12 церков.

Другий поверх добудували пів століття потому. У такому вигляді будинок зберігся до наших днів.



Будинок Нечаєвих – найдавніша житлова будівля в Києві / Фото "Інформатора"

Купівля будинку Нечаєвим та історія родини

А у 1891 році будівлю купив купець Нечаєв. Його сім'я торгувала київською кулінарною "візитівкою" – "Нечаївськими пряниками".

Костянтин Малєєв – правнук кондитера Максима Нечаєва – розповів, що прадід переїхав до Києва з Чернігівської губернії та розпочав у Києві кондитерську справу. У садибі випікав брендові пряники, якими торгував на Контрактовій площі.

Кондитерська справа стала родинною, адже у чоловіка було 13 дітей. З початком Першої світової війни утримувати виробництво стало складно – потрібно було сплачувати великі податки. Тому до початку 1930 років виробництво згорнули. Ба більше, дев'ятеро членів родини потрапили під репресії, їх розстріляли.

Який вигляд має будинок Нечаєвих: Фото Village

Аби урятуватися, уціліла частина родини Нечаїв роз'їхалася. У 1962 році будівлю націоналізували.

Після набуття Україною незалежності нащадкам купця вдалося повернути будинок у свою власність. Теперішній власник буквально збирав дім "по частинах". "Спочатку квартиру, потім підвал викупили. Сам будинок такий, що з ним клопоту більше, ніж толку з нього. То воно потрібно тільки мені", – сміється Костянтин Малєєв.

До повномасштабного вторгнення у будинку проводили мистецькі та освітні заходи – літературні та музичні вечори.