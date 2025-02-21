Історію столичного готелю "Салют" 24 Канал розповідає з посиланням на тікток Олени Іванченкової.

Зверніть увагу Костел святого Миколая в Києві: хто може відреставрувати шедевр, який потрапив під обстріл

Історія готелю "Салют"

Розташований готель у Києві, на вулиці Івана Мазепи. Будівля – яскравий приклад модернізму. Архітекторами були Авраам Мілецький, Володимир Шевченко, Неля Слогоцька, Дмитро Чужий.

Готель могли назвати "Вікторія", однак верхівка партії відхилила цю назву, погодивши "Салют". Його почали будувати у 1975 році та завершили у 1984. За первинним задумом готель повинен був мати 18 поверхів.

Та без скандалів не обійшлося. Під час будівництва зіткнулися два світи – бюрократія та прогресивна тогочасна архітектура. Один з топчиновників заявив, що його ім'я мають вписати у творчий колектив. Чоловік хотів, не беручи участі у зведенні готелю, отримати порцію слави. Однак керівник проєкту йому відмовив. Це стало фатальним для зведення будівлі – фінансування різко урізали, ідеї скоротили, будівництво заморозили на декілька років. Архітектори були шоковані та пригнічені й почали працювати над новою ідеєю готелю.



Готель "Салют" у Києві має давню історію / Фото з фейсбуку готелю "Салют"

"Салют" стоїть на руїнах дзвіниці Військового Микільського собору, який більшовики демонтували у 1930-х роках. Архітектори проєктували мінімальну площу опори, щоб відійти від фундаментів дзвіниці. Але візуально побудувати таку будівлю, яка б нагадувала про неї.

Готель не має статусу пам'ятки архітектури

Наразі готель не має статусу пам'ятки архітектури. І якщо йому не надати цього статусу, то нові власники не матимуть зобов'язання зберігати будівлю.

Станом на лютий 2025 року готель працює. З балконів номерів відкривається краєвид на Лавру, Дніпро та Лівий берег. На останньому поверсі розташована конференц-зала, яку можна орендувати, і оглядовий майданчик, який наразі зачинений.

До слова, у грудні 2024 року Нацбанк отримав право на продаж готелю "Салют".

Історія готелю "Салют" у Києві: дивіться відео