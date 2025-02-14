Що відомо про костел, в якому він зараз стані та які перспективи його реставрації, розповідає 24 Канал.

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Що відомо про костел

Костел святого Миколая – архітектурний шедевр у стилі неоготики, зведений у 1899-1909 роках архітектором Владиславом Городецьким. Він є одним із двох римсько-католицьких костелів у Києві, побудованих до 1917 року. Вежі споруди сягають вгору на 60 метрів. Розташований у центрі столиці, на Великій Васильківській.



Костел святого Миколая в Києві звели понад 100 років тому / Фото KyivMax

Ракетний удар та його наслідки

На жаль, у 2024 році костел постраждав від ракетного обстрілу Росії. Внаслідок падіння уламків ракети навколо костелу у вежах повилітали шибки, посипалася частина вітражів, а також посікло стіни будівлі.

11 лютого 2025 року в Офісі Президента запропонували угорським партнерам допомогти відновити пошкоджений російською ракетою храм. Пропозиція прозвучала, коли заступник глави ОП Віктор Микита оглядав костел разом із заступником міністра зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини, парламентським державним секретарем Левенте Модьором.

За словами українського посадовця, робочі групи вже розпочали формувати дорожню карту можливої участі Угорщини у відновленні храму.

Також розглядають варіант подання спільної заявки на фінансування проєктів реставрації за кошти Євросоюзу.

Який вигляд мав костел після ракетного обстрілу: Фото Мінкульту, Київської міської ради

Римсько-католицька парафія святого Миколая прокоментувала таку ідею. Там вважають, що якщо Угорщина захоче допомогти з реставрацією, то має комунікувати зі "справжніми господарями храму – вірянами". Настоятель парафії отець Павло Вишковський наголосив, що після атаки росіян парафія за "два дні зробила більше, ніж міністерство не зробило протягом двох місяців".

Нагадаємо, у вересні 2021 року у споруді спалахнула пожежа. За висновками ДСНС, причиною займання стала несправна електропроводка. Її балансоутримувач, тобто Національний будинок органної та камерної музики, мав замінити щонайменше 10 років тому.