У таких ситуаціях врятувати може хіба уважність. Це довела нещодавня історія однієї жительки Бристоля, розповідає 24 Канал, посилаючись на Lad Bible.

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Жінка була готова купляти, але дещо її насторожило

Співробітниця Національної служби охорони здоров'я Англії Лоїс була в захопленні від затишного таунхаусу. Вона вже зробила пропозицію щодо угоди, але під час огляду із сестрою дещо помітила.

Сад поруч заріс бамбуком. На перший погляд, це елемент ландшафтного дизайну, а насправді – потенційна загроза.



Бамбук майже полонив сад / Фото Lad Bible

Чим небезпечний бамбук

Лоїс вирішила отримати звіт від інспектора, щоб дізнатися, чи стануть зарості проблемою. Жінка не помилилася, перестрахувавшись, адже з'ясувалося, що рослина належить до видів бамбука, відомих агресивною кореневою системою.

Бамбук уже наближався до стін будинку і навіть почав поширюватися на територію сусідів. Це створює ризики пошкодження труб, фундаменту, а відтак і можливих судових позовів від сусідів.

Намагаючись знайти компроміс, Лоїс запропонувала нову, нижчу ціну, з урахуванням потреби позбутися бамбука. Продавці відмовилися, і хоч жінці було важко, вона прийняла розумне рішення – вийти з угоди.

Це був би мій будинок, моя відповідальність і, можливо, мої проблеми із сусідами. Я не могла ризикувати,

– каже британка.

Тепер Лоїс має свою історію, якою ділиться і застерігає інших покупців. Вона радить уважно оглядати сади й за найменшої підозри звертатися до професіоналів.