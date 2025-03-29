В таких ситуациях спасти может разве внимательность. Это доказала недавняя история одной жительницы Бристоля, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на Lad Bible.

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Женщина была готова покупать, но кое-что ее насторожило

Сотрудница Национальной службы здравоохранения Англии Лоис была в восторге от уютного таунхауса. Она уже сделала предложение о сделке, но во время осмотра с сестрой кое-что заметила.

Сад рядом зарос бамбуком. На первый взгляд, это элемент ландшафтного дизайна, а на самом деле – потенциальная угроза.



Бамбук почти пленил сад / Фото Lad Bible

Чем опасен бамбук

Лоис решила получить отчет от инспектора, чтобы узнать, станут ли заросли проблемой. Женщина не ошиблась, перестраховавшись, ведь выяснилось, что растение относится к видам бамбука, известных агрессивной корневой системой.

Бамбук уже приближался к стенам дома и даже начал распространяться на территорию соседей. Это создает риски повреждения труб, фундамента, а затем и возможных судебных исков от соседей.

Пытаясь найти компромисс, Лоис предложила новую, более низкую цену, с учетом необходимости избавиться от бамбука. Продавцы отказались, и хотя женщине было трудно, она приняла разумное решение – выйти из сделки.

Это был бы мой дом, моя ответственность и, возможно, мои проблемы с соседями. Я не могла рисковать,

– говорит британка.

Теперь Лоис имеет свою историю, которой делится и предостерегает других покупателей. Она советует внимательно осматривать сады и при малейшем подозрении обращаться к профессионалам.