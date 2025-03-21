Мошенники, застройщики без репутации, проблемные документы – все это может обернуться большими финансовыми потерями, пишет 24 Канал, ссылаясь на "Новости.LIVE". Узнайте, какие сделки могут стать ловушкой для вашего заработка.

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Квартира от непроверенного застройщика

Лучше не связываться с застройщиками, которые не имеют подтвержденной репутации или имели проблемы с предыдущими проектами, а это конкретно:

отсутствие разрешительных документов или наличие поддельных;

работы продолжаются без надлежащих согласований;

низкое качество строительства из-за экономии на материалах;

непонятная финансовая схема (застройщик привлекает средства без гарантий);

Проверьте историю застройщика, отзывы покупателей и судебные дела. Убедитесь, что строительство продолжается по разрешениям согласно действующим нормам.

Покупка жилья в новостройке / Фото Pexels

Вторичное жилье с "темным прошлым"

Покупка вторичной квартиры может стать проблемой, если:

есть обременения, аресты или наследственные споры;

продавец скрывает факт наличия долгов;

в собственности есть прописанные лица, которых нельзя выписать.

Для того, чтобы удостовериться в прозрачности сделки, следует заказать юридическую проверку недвижимости и убедиться, что все владельцы согласны на продажу. Также у владельца следует попросить справку об отсутствии задолженности за коммунальные услуги.

Квартира без всех необходимых документов

Чаще всего, по словам риелторов, встречаются следующие проблемы:

отсутствие технического паспорта или права собственности;

самовольное строительство или незаконная реконструкция;

покупка жилья по доверенности без проверки оригинальных документов.

Потенциальный покупатель должен обязательно получить полный пакет документов перед сделкой. Также он должен быть уверен, что недвижимость зарегистрирована в Государственном реестре прав.