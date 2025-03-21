Шахраї, забудовники без репутації, проблемні документи – усе це може обернутися великими фінансовими втратами, пише 24 Канал, посилаючись на "Новини.LIVE". Дізнайтеся, які угоди можуть стати пасткою для вашого заробітку.

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Квартира від неперевіреного забудовника

Краще не зв'язуватися із забудовниками, які не мають підтвердженої репутації або мали проблеми з попередніми проєктами, а це конкретно:

відсутність дозвільних документів або наявність підроблених;

роботи тривають без належних погоджень;

низька якість будівництва через економію на матеріалах;

незрозуміла фінансова схема (забудовник залучає кошти без гарантій);

Перевірте історію забудовника, відгуки покупців та судові справи. Переконайтеся, що будівництво триває за дозволами згідно з чинними нормами.

Купівл житла в новобудові / Фото Pexels

Вторинне житло із "темним минулим"

Купівля вторинної квартири може стати проблемою, якщо:

є обтяження, арешти або спадкові суперечки;

продавець приховує факт наявності боргів;

у власності є прописані особи, яких не можна виписати.

Для того, щоб впевнитися в прозорості угоди, слід замовити юридичну перевірку нерухомості та переконатися, що всі власники згодні на продаж. Також у власника слід попросити довідку про відсутність заборгованості за комунальні послуги.

Квартира без всіх необхідних документів

Найчастіше, за словами рієлторів, зустрічаються такі проблеми:

відсутність технічного паспорта або права власності;

самовільне будівництво або незаконна реконструкція;

купівля житла за дорученням без перевірки оригінальних документів.

Потенційний покупець має обов'язково отримати повний пакет документів перед угодою. Також він має бути певний, що нерухомість зареєстрована у Державному реєстрі речових прав.