Що підштовхнуло жінку до такого рішення, 24 Канал розповідає з посиланням на Mirror.

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Британка виграла будинок у лотерею

Сара Перрі з Великої Британії випадково купила квиток на участь у лотереї Omaze. А тоді одного дня в її двері постукали представники компанії. З'ясувалося, що жінка виграла розкішний маєток і отримала 50 тисяч фунтів (2,7 мільйона гривень) готівкою.

Я не могла повірити, коли представники Omaze приїхали до мене додому і сказали, що я виграла будинок. Я була шокована, мій чоловік – приголомшений, адже він навіть не знав, що я купила квиток,

– розповіла Сара Перрі.

Для її чоловіка це був чудовий сюрприз.



Жінка виграла в лотерею будинок / Колаж Omaze

Як так сталося, що жінка хоче продати дім

Вражена виграшем жінка поділилася своєю історією в мережі. У коментарях до її допису багато людей одразу заявили, що маєток стане для неї "непідйомним тягарем", бо потребуватиме більше грошей, ніж ринкова вартість нерухомості.

Один з користувачів заявив, що також виграв у лотерею дорогий будинок. Проте вже через пів року він зрозумів, що утримання будівлі та ремонт покрівлі коштували йому значної суми грошей. "Вартість утримання перевищує мої прибутки. Я хотів зберегти будинок і заробити на ньому, та тепер думаю продати його", – написав він.

Ще один користувач порадив британці продати будинок, який вона виграла, і натомість купити дешевший будинок, адже утримання виграшу відчутно битиме по гаманцю сім'ї.

Схожих коментарів під дописом було багато. Це і змусило жінку розглянути варіант продажу нерухомості.

Журналісти звернулися за коментарем до представників лотереї. Там відповіли, що переможці можуть самі вирішувати – жити у будинку, здавати його в оренду чи навіть продати.