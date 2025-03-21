Усе почалося з того, що американець взяв участь в аукціоні на Гелловін 2020 року. Що було далі, 24 Канал розповідає з посиланням на Realtor.

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"Несподівана" купівля будинку

Тайлер Боулдін разом з дружиною став власником старовинного будинку 1830 року в Центральній Пенсільванії. Після успішних торгів чоловік заявив, що перемога стала для нього несподіванкою.

Спершу американець розраховував, що реконструкція дому займе приблизно рік. Однак роботи розтягнулися на чотири, перетворившись на масштабний та унікальний проєкт.



Будинок звели ще у 1830 році / Фото Тайлера Боулдіна

Ремонт та приголомшливі результати

Реконструкція будівлі потребувала великих зусиль. Боулдін та його сім'я побудували кухню з нуля, поклали підлогу, замінили електропроводку і водопровід, утеплили будинок овечою вовною та встановили нові печі.

Ми недооцінили обсяг роботи, який доведеться виконати,

– поділився Боулдін.

Декілька місяців сім'я жила в родичів, поки будинок не привели в стан, мінімально придатний для життя.

Вигляд будинку перед ремонтом: Фото Тайлера Боулдіна

Попри всі труднощі, Боулдін вважає, що будинок вартий зусиль. Його масивні кам'яні стіни завтовшки 30 дюймів (76,2 сантиметра) створюють відчуття наче ти в замку, а старовинні хвилясті скляні вікна 1830 року стали однією з найулюбленіших деталей сім'ї у будинку.

Зі знімків, якими поділився чоловік, помітно, що ремонт у житлі справді вражає своїм стилем. Водночас у ньому вдалося зберегти багато історичних деталей.

Який вигляд будинок має всередині після ремонту: Фото Тайлера Боулдіна