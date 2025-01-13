Чому чоловік вирішив продати помешкання, який виграв, 24 Канал розповідає з посиланням на The Mirror.

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Британець виграв у лотерею дім і продає його

Кріс Мілнс з міста Падсі, що у Західному Йоркширі, торік виграв у лотереї Omaze Million Pound House Draw розкішний будинок. Його вартість – 2,5 мільйона фунтів стерлінгів (3,04 мільйона доларів). Зараз чоловік виставив нерухомість на продаж, аби отримати готівку.

60-річний майбутній дідусь взяв участь у розіграші, але не розповів про це своїй дружині Джулс та дітям. Він був здивований, коли дізнався про свою перемогу. Рішення продати елітну нерухомість посеред лісу, площа якої становить аж 5 000 квадратних футів (1 524 квадратні метри), він пояснив бажанням допомогти рідним.

Чоловік виріс у державному маєтку. Тому заявив, що гроші хоче використати на те, аби дати своїм дітям і онукам старт у житті, якого він ніколи не мав.

Після виграшу ми дуже любили проводити час в цьому будинку сім'єю, особливо на Різдво. Дорсет – чудове місце, а будинок – моя мрія з багатьох причин. Але ми любимо те місце, де живемо зараз. Тому вирішили продати нерухомість та покласти гроші в банк,

– зазначив британець.

Він вважає, що заощаджень вистачить, аби не турбуватися про пенсію, а також дати дітям стимул для розвитку й старту успішної кар'єри.



Такий вигляд має розкішний будинок, який чоловік виграв у лотерею / Фото Omaze/SWNS

Який вигляд має будинок

У будинку є три спальні, окремий кінозал і вітальня відкритого планування. Кухня має великий острівок, банкетну зону і стіл для сніданку, звідки відкривається краєвид на великий сад. Біля головної спальні є гардеробна, а також ванна кімната, яка нагадує SPA-салон.

Кріс Мілнс підсумував, що з дружиною наполегливо працював усе життя. І хоча доводилося переживати складні часи, після цієї перемоги в лотереї перспективи майбутнього тішать.