Чоловік намагався змусити своїх орендарів виїхати посеред зими. Деталі 24 Канал розповідає з посиланням на Oddity Central.

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Як власник будинку відреагував на несплату орендної плати

У Франції, у містечку Па-де-Кале мати-одиначка не сплачувала протягом 5 місяців плату за оренду житла. Власник помешкання вирішив "оригінально" її покарати. Він запланував заміну дверей та вікон у помешканні. Бригада майстрів 20 грудня почала демонтажні роботи. Але на заміну нічого не поставила. Тому люди посеред зими були змушені замерзати й постійно остерігатися крадіжок.

Як і в багатьох інших європейських країнах, у Франції виселення орендарів у зимовий період заборонене законом, навіть якщо вони не сплачують орендну плату. Проте власник будинку намагався обійти закон та специфічним способом змушував мешканців звільнити дім, хоча прямо навіть не просив їх про це.



Власник будинку помстився орендарці за несплату щомісячних платежів / Скриншот з відео

Як на це відреагувала орендарка

Жінка, яка винаймала помешкання, після інциденту спробувала зв'язатися з власником будинку, однак марно. Не маючи іншого виходу, вона картоном забарикадувала вікна й двері. Жінка дуже боїться грабіжників, тому проводить весь час вдома.

Французькі ЗМІ поспілкувалися з орендодавцем, він взяв на себе відповідальність за свої дії та зізнався, що почав замінювати двері та вікна у своєму будинку тільки тому, що орендарка не виконала свою частину домовленості.

Французька асоціація власників житла зазначила, що розуміє мотиви орендодавця, однак метод, який він використав, абсолютно незаконний.

Мати-одиначка вже подала скаргу про зловживання довірою та шукає соціальне житло.

Власник будинку вирішив виселити орендарку, заставивши її мерзнути: дивіться відео