Понад рік будівництво стояло на паузі. Що не так було з будинками, 24 Канал розповідає з посиланням на The Mirror.

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Будинки понад рік стояли недобудованими, а потім їх знесли

Будівництво розпочали, та зупинили, повністю не завершивши. У планах було зведення 131 багатоквартирного будинку. Планування було різним – з двома, трьома та чотирма спальнями.

Місцеві жителі скаржилися на забудову, яка псувала вигляд району. Згодом з'ясувалося, що будівлі ще й не відповідають стандартам охорони здоров'я та безпеки.

Забудовник не міг відповісти, коли продовжить і завершить будівництво.



У Британії знесли будинки, які понад рік стояли недобудованими / Фото SWNS

Історія завершилася тим, що "місто-привид" з десятками напівзбудованих багатоквартирних будинків повністю знесли після того, як воно простояло недобудованим понад рік.

Земля зараз виглядає просто пошматованою – суміш напівзанедбаних будівельних матеріалів і пустки,

– описує територію місцевий дослідник Мартін Геллідей.

Та додає, що особливо поганий вигляд мають блакитні дошки, які оточують це місце.



На місці зруйнованого міста-привида багато будівельного сміття / Фото SWNS

Що буде на очищеній від будинків території

Місцеві розповідають, що на місці знесених будинків планують звести нові. Забудовник начебто вже шукає нового партнера для будівництва, щоб можна було відбудувати будинки, однак поки не розповідає подробиці проєкту.

Люди сподіваються, що цього разу новобудови відповідатимуть стандартам охорони здоров'я та безпеки. Поки простір виглядає безлюдно.