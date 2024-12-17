Замість насолоди проживати в домі мрії пара відчула на собі весь жах тривалого судового процесу. Що ж трапилося, 24 Канал розповідає з посиланням на The Мirror.

Зверніть увагу Пара, яка роками збирала гроші на будинок, одного дня виграла дім за майже 4 мільйони доларів

Неприємний сюрприз після купівлі будинку

У 2015 році подружжя Дон Карнелл та Девіда Мура купило будинок із шістьма спальнями у британському Хертфордширі. Одразу після купівлі помешкання пара дізналася, що на місці їхнього будинку мав бути проїзд для громадського транспорту. Але через помилку влади на цьому місці звели будинок.

Карнелл і Мур заявляли, що відмовилися б від ідеї купити будинок, якби знали, що через їхню власність можуть прогулюватися чужі їм люди.

Ба більше, згодом пара навіть з'ясувала, що стежка була вказана в "паспорті" будинку, однак вони не помітили її відразу.

Місцеві жителі не визнають кордони, які звели нові власники будинку. Тому зустріти сторонніх людей на своїй території подружжю не в дивину.



Стежка була вказана у паспорті будівлі, але подруж;я цього не помітило / Фото Daily Mail

Пара подала у суд

Дон Карнелл і Девід Мур намагалися боротися з несправедливістю і вирішити справу у суді. Подружжя наполягало на тому, що шлях має проходити між двома котеджами на захід від їхнього будинку.

Однак процес триває вже 10 років, а хоч про якісь успіхи говорити не доводиться. Крім змарнованого часу, суд ще й відчутно вдарив по гаманцю подружжя. Пара витратила на процес 250 тисяч фунтів стерлінгів, тобто приблизно 317 тисяч доларів.