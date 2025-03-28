Что подтолкнуло женщину к такому решению, 24 Канал рассказывает со ссылкой на Mirror.

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Британка выиграла дом в лотерею

Сара Перри из Великобритании случайно купила билет на участие в лотерее Omaze. А тогда однажды в ее дверь постучали представители компании. Выяснилось, что женщина выиграла роскошное поместье и получила 50 тысяч фунтов (2,7 миллиона гривен) наличными.

Я не могла поверить, когда представители Omaze приехали ко мне домой и сказали, что я выиграла дом. Я была шокирована, мой муж – ошеломлен, ведь он даже не знал, что я купила билет,

– рассказала Сара Перри.

Для ее мужа это был замечательный сюрприз.



Женщина выиграла в лотерею дом / Коллаж Omaze

Как так случилось, что женщина хочет продать дом

Пораженная выигрышем женщина поделилась своей историей в сети. В комментариях многие люди сразу заявили, что имение станет для нее "неподъемным бременем", потому что потребует больше денег, чем рыночная стоимость недвижимости.

Один из пользователей заявил, что также выиграл в лотерею дорогой дом. Однако уже через полгода он понял, что содержание здания и ремонт кровли стоили ему значительной суммы денег. "Стоимость содержания превышает мои доходы. Я хотел сохранить дом и заработать на нем, и теперь думаю продать его", – написал он.

Еще один пользователь посоветовал британке продать дом, который она выиграла, и взамен купить более дешевый дом, ведь содержание выигрыша ощутимо будет бить по кошельку семьи.

Похожих комментариев под сообщением было много. Это и заставило женщину рассмотреть вариант продажи недвижимости.

Журналисты обратились за комментарием к представителям лотереи. Там ответили, что победители могут сами решать – жить в доме, сдавать его в аренду или даже продать.