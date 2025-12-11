ЖК Avalon Up
ЖК Avalon Up на Сихові є найвищою житловою забудовою Львова – дві вежі сягнули близько 90 метрів. Комплекс продовжують розбудовувати, а нова секція, за планами, матиме до 93 метрів. Це один із ключових проєктів сучасної висотної архітектури міста.
ЖК Avalon Up / Фото сайт Avalon
Церква святих Ольги та Єлизавети
Висота шпиля церкви святих Ольги та Єлизавети становить приблизно 88 метрів, що робить її однією з найвищих сакральних споруд міста.
Храм збудований на початку 20 століття та був помітним орієнтиром для мандрівників, які в'їжджали до Львова. Споруда залишається однією з найвпізнаваніших будівель міста.
Церква святих Ольги та Єлизавети / Фото Wikipedia
ЖК Щасливий Platinum
Житловий комплекс Щасливий Platinum на проспекті Чорновола має висоту близько 78 метрів і понад 20 поверхів. Будівлю звели у 2020-х роках, і вона стала однією з основних вертикалей північної частини міста. Висотка помітно впливає на формування щільної сучасної забудови біля центральних транспортних шляхів.
ЖК Щасливий Platinum / Фото сайт Platinum
Будинок на Зубрівській
Житловий будинок на Зубрівській, 32 заввишки близько 68 метрів та має 16 поверхів. Споруджений у середині 2000-х років, він став початком активної зміни силуету міста. Будівля є прикладом житлових комплексів перехідного періоду, коли у Львові збільшили поверховість нових об'єктів.
Будинок на Зубрівській / Фото Wikipedia
Латинський катедральний собор
Дзвіниця Латинського собору має висоту близько 66 метрів і залишається однією з ключових вертикалей центральної частини Львова. Собор формує історичний вигляд площі Катедральної та прилеглих кварталів. Завдяки розташуванню та силуету споруда довгий час була найвищим акцентом старого міста.
Латинський катедральний собор / Фото Wikipedia
Вежа Корнякта
Вежа Корнякта, що належить ансамблю Успенської церкви, сягає майже 66 метрів. Це одна з найвідоміших ренесансних споруд Львова, зведена у XVII столітті. Вежа зберігає статус архітектурної споруди та формує характерний вигляд історичної частини міста, залишаючись ключовим орієнтиром.
Вежа Корнякта / Фото Wikipedia
Львівська ратуша
Башта Львівської ратуші, заввишки 65 метрів, є центральним архітектурним акцентом площі Ринок. Споруда об'єднує адміністративну функцію та оглядовий майданчик, що забезпечує панораму всього міста. Завдяки своїй висоті ратуша залишається найпомітнішою будівлею у серці Львова.
Львівська ратуша / Фото Wikipedia
Будинки на проспекті Чорновола
Дві шістнадцятиповерхові будівлі на проспекті Чорновола сягають приблизно 60 метрів. Зведені у 1980-х роках, вони стали типовим прикладом великопанельної житлової забудови того часу. Завдяки розташуванню біля транспортного коридору будинки визначають силует північного напрямку міста.
Будинки на проспекті Чорновола / Фото Wikipedia
Будинок на Панча
Житлова висотка на Панча, 18а-18в має 18 поверхів і сягає близько 57 метрів. Побудована у 2008 році, споруда стала одним із перших сучасних акцентів у районі. Вона суттєво відрізняється від традиційної навколишньої забудови.
Будинок на Панча / Фото Wikipedia
Адміністративна будівля на Стрийській
Будівля податкової служби на Стрийській, 35 має близько 53 метрів висоти та 14 поверхів. Зведена у 1970-х роках, вона стала однією з ключових адміністративних споруд південної частини Львова.
Адміністративна будівля на Стрийській / Фото kathmandu and beyond
Де розташована найвища будівля в Україні?
Найвища будівля України розташована у Києві та має висоту 168 метрів. На момент зведення її поява спричинила суперечливі реакції серед містян та експертів.
Попри офіційний статус найвищої споруди країни, хмарочос нерідко критикують за втручання в історичний силует столиці. ЮНЕСКО також висловлювало занепокоєння через вплив будівлі на панораму Києво-Печерської лаври.