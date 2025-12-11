ЖК Avalon Up

ЖК Avalon Up на Сихові є найвищою житловою забудовою Львова – дві вежі сягнули близько 90 метрів. Комплекс продовжують розбудовувати, а нова секція, за планами, матиме до 93 метрів. Це один із ключових проєктів сучасної висотної архітектури міста.

ЖК Avalon Up / Фото сайт Avalon

Церква святих Ольги та Єлизавети

Висота шпиля церкви святих Ольги та Єлизавети становить приблизно 88 метрів, що робить її однією з найвищих сакральних споруд міста.

Храм збудований на початку 20 століття та був помітним орієнтиром для мандрівників, які в'їжджали до Львова. Споруда залишається однією з найвпізнаваніших будівель міста.

Церква святих Ольги та Єлизавети / Фото Wikipedia

ЖК Щасливий Platinum

Житловий комплекс Щасливий Platinum на проспекті Чорновола має висоту близько 78 метрів і понад 20 поверхів. Будівлю звели у 2020-х роках, і вона стала однією з основних вертикалей північної частини міста. Висотка помітно впливає на формування щільної сучасної забудови біля центральних транспортних шляхів.

ЖК Щасливий Platinum / Фото сайт Platinum

Будинок на Зубрівській

Житловий будинок на Зубрівській, 32 заввишки близько 68 метрів та має 16 поверхів. Споруджений у середині 2000-х років, він став початком активної зміни силуету міста. Будівля є прикладом житлових комплексів перехідного періоду, коли у Львові збільшили поверховість нових об'єктів.

Будинок на Зубрівській / Фото Wikipedia

Латинський катедральний собор

Дзвіниця Латинського собору має висоту близько 66 метрів і залишається однією з ключових вертикалей центральної частини Львова. Собор формує історичний вигляд площі Катедральної та прилеглих кварталів. Завдяки розташуванню та силуету споруда довгий час була найвищим акцентом старого міста.

Латинський катедральний собор / Фото Wikipedia

Вежа Корнякта

Вежа Корнякта, що належить ансамблю Успенської церкви, сягає майже 66 метрів. Це одна з найвідоміших ренесансних споруд Львова, зведена у XVII столітті. Вежа зберігає статус архітектурної споруди та формує характерний вигляд історичної частини міста, залишаючись ключовим орієнтиром.

Вежа Корнякта / Фото Wikipedia

Львівська ратуша

Башта Львівської ратуші, заввишки 65 метрів, є центральним архітектурним акцентом площі Ринок. Споруда об'єднує адміністративну функцію та оглядовий майданчик, що забезпечує панораму всього міста. Завдяки своїй висоті ратуша залишається найпомітнішою будівлею у серці Львова.

Львівська ратуша / Фото Wikipedia

Будинки на проспекті Чорновола

Дві шістнадцятиповерхові будівлі на проспекті Чорновола сягають приблизно 60 метрів. Зведені у 1980-х роках, вони стали типовим прикладом великопанельної житлової забудови того часу. Завдяки розташуванню біля транспортного коридору будинки визначають силует північного напрямку міста.

Будинки на проспекті Чорновола / Фото Wikipedia

Будинок на Панча

Житлова висотка на Панча, 18а-18в має 18 поверхів і сягає близько 57 метрів. Побудована у 2008 році, споруда стала одним із перших сучасних акцентів у районі. Вона суттєво відрізняється від традиційної навколишньої забудови.

Будинок на Панча / Фото Wikipedia

Адміністративна будівля на Стрийській

Будівля податкової служби на Стрийській, 35 має близько 53 метрів висоти та 14 поверхів. Зведена у 1970-х роках, вона стала однією з ключових адміністративних споруд південної частини Львова.

Адміністративна будівля на Стрийській / Фото kathmandu and beyond

Де розташована найвища будівля в Україні?