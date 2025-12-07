Детальніше про зворушливу історію купівлі бажаної нерухомості 24 Канал розповідає з посиланням на New York Post.

Читайте також Пара отримала лист від невідомого зі закликом шукати таємні кімнати в будинку: що там було

Як лист допоміг купити мрію дешевше?

Подружжя зі США купило садибу на Алясці площею 200 акрів на 350 тисяч доларів дешевше за ціну, яка була в оголошенні. Допоміг у цьому зворушливий лист продавцю. У ньому вони обіцяли продовжити природоохоронну справу попереднього власника.

Еліза Джордано та її чоловік Бен довго не могли дозволити собі землю через високі ціни, доки батько Елізи не запропонував ризикнути й надіслати пропозицію, додавши до неї листа.

Так 900 слів змінили життя пари. Несподівано їхню пропозицію прийняли, і у 2022 році сім'я переїхала на нове місце.

Перед якими труднощами постала родина?

Садиба в районі Палмера має кілька будиночків, електростанцію та територію для тварин. 160 акрів охороняються, а решта доступна родині для власних проєктів.

Переїзд збігся з народженням другої дитини, а освоєння автономного життя виявилося складнішим, ніж очікували. За словами Елізи, перший рік був найважчим, адже підключення альтернативної енергетики коштувало дорого, і лише через кілька років система почала працювати стабільно.

Пара купила будинок мрії з великою знижкою завдяки листу / Фото SWNS

Як родина живе сьогодні та до чого прагне?

Зараз сім'я отримує електрику від сонячних панелей, користується піччю на дровах та генератором і активно займається городництвом.

Вони вирощують овочі, здають мінібудиночки туристам і поступово переходять до повної автономності. Цього року їм вдалося отримати найкращий урожай, хоча клімат потребує адаптації.

Подружжя мріє невдовзі добувати власну рибу та м'ясо, зменшуючи залежність від магазинів. За словами Елізи, обіцянка, дана в листі, стала реальним способом життя, який вони щодня розвивають.

До слова, згідно з даними Apartments.com за 2025 рік, середня орендна плата на Алясці становить 1 298 доларів, що нижче за середній показник по США в 1 639 доларів. Однак орендна плата може значно коливатися залежно від обраної частини Аляски. Щодо купівлі помешкання, то медіанна ціна на житло на Алясці становить 426 тисяч доларів, тоді як медіанна ціна в США – 446 тисяч доларів.

Житло у поганому стані за великі гроші: що відомо про такі випадки?

У престижному районі Лондона виставили на продаж покинутий кутовий будинок у критичному стані. Там обвалена стеля, гори сміття всередині та зарослий сад ззовні. Стартова ціна сягає близько 1,22 мільйона доларів.

Аукціоністи підкреслюють, що будинок має інвестиційний потенціал завдяки престижному розташуванню та наявності кутової ділянки у вільному володінні. Попри десятиліття занедбаності, експерти вважають, що повна реставрація може зробити його вигідним і прибутковим проєктом. Однак користувачі мережі вважають, що не варто платити стільки грошей за дім у поганому стані.