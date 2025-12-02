24 Канал дослідив як змінювалися помешкання Кевіна впродовж двох фільмів.

Дивіться також Готичний будинок для вампіра: як виглядає сучасний замок у Мічигані

Будинок із "Сам удома"

Реальний будинок родини Маккалістерів розташований у містечку Віннетка, штат Іллінойс, за адресою Лінкольн-авеню 671. Це великий двоповерховий дім з червоної цегли, який обрали завдяки врівноваженій симетрії та класичній архітектурі.

Дім родини Маккалістерів / Скриншот 24 Каналу з фільму

Саме його фасад глядачі бачать протягом більшості сцен, де Кевін обороняє дім від грабіжників.

Цікаво! Усі сцени з інтер'єром були побудовані на знімальному майданчику. Тобто глядачі ніколи не бачили як насправді виглядав будинок зсередини.

Інтер'єр у фільмі "Сам удома" / Скриншоти 24 Каналу з фільму

Після завершення зйомок дім залишився приватною власністю й протягом років зазнав масштабної реконструкції. Площу будівлі збільшили майже вдвічі.

Зовнішній фасад за три десятиліття змінився мінімально. Саме тому туристи, які приїжджають сфотографуватися біля будинку, легко впізнають його.

Прикрашений будинок / Скриншоти 24 Каналу з фільму

Будинок із "Сам удома 2"

У другій частині Кевін тимчасово живе в нью-йоркському таунхаусі дядька. Будинок розташований у Манхеттені. На екрані його представлено як типове міське помешкання – вузький фасад із темного каменю, високі сходи до входу, вертикальні вікна й кілька поверхів.

Будинок з "Сам удома 2" / Скриншот 24 Каналу з фільму

Такий дизайн характерний для вулиць Нью-Йорка. Хоча насправді будинок не був покинутим і всі сцени також знімали на майданчику. Це дозволило вільно розміщувати світло, реквізит і створювати простір для ефектних сцен із пастками, які неможливо втілити в реальній вузькій міській забудові.

Будинок зсередини / Скриншоти 24 Каналу з фільму

За сюжетом фільму таунхаус напівзруйнований, бо там ніхто не живе. Кевін приходить туди з надією тимчасово пожити у дядька, але згодом будинок стає "фортецею" для хлопчика. Щоб захиститися від злочинців, Кевін вигадує безліч нових пасток.

Головний вхід у будинок / Скриншот 24 Каналу з фільму

Цікаво! Зовні нью-йоркський будинок Кевіна зберігає стиль, типовий для Манхеттену початку 20 століття, тому локацію часто пов'язують із фільмом.

У фільмі "Сам удома 2" було показано не тільки будинки, а й готель, у якому тимчасово проживав Кевін. Готель The Plaza, що розташований у Нью-Йорку, став одним з найпопулярніших завдяки кінострічці.

Інтер'єр у готелі / Скриншот 24 Каналу з фільму

Що відомо про продаж будинків з фільму?