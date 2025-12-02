24 Канал исследовал как менялись помещения Кевина в течение двух фильмов.

Дом из "Один дома"

Реальный дом семьи Маккалистеров расположен в городке Виннетка, штат Иллинойс, по адресу Линкольн-авеню 671. Это большой двухэтажный дом из красного кирпича, который выбрали благодаря уравновешенной симметрии и классической архитектуре.

Дом семьи Маккалистеров / Скриншот 24 Канала из фильма

Именно его фасад зрители видят в течение большинства сцен, где Кевин защищает дом от грабителей.

Интересно! Все сцены с интерьером были построены на съемочной площадке. То есть зрители никогда не видели как на самом деле выглядел дом изнутри.

Интерьер в фильме "Один дома" / Скриншот 24 канала из фильма

После завершения съемок дом остался частной собственностью и в течение лет подвергся масштабной реконструкции. Площадь здания увеличили почти вдвое – примерно до 846 квадратных метров.

Внешний фасад за три десятилетия изменился минимально. Именно поэтому туристы, которые приезжают сфотографироваться возле дома, легко узнают его.

Украшенный дом / Скриншот 24 Канала из фильма

Дом из "Один дома 2"

Во второй части Кевин временно живет в нью-йоркском таунхаусе дяди. Дом расположен в Манхэттене. На экране он представлен как типичное городское жилье – узкий фасад из темного камня, высокая лестница ко входу, вертикальные окна и несколько этажей.

Дом из "Один дома 2" / Скриншот 24 Канала из фильма

Такой дизайн характерен для улиц Нью-Йорка. Хотя на самом деле дом не был заброшенным и все сцены также снимали на площадке. Это позволило свободно размещать свет, реквизит и создавать пространство для эффектных сцен с ловушками, которые невозможно воплотить в реальной узкой городской застройке.

Дом изнутри / Скриншот 24 Канала из фильма

По сюжету фильма таунхаус полуразрушен, потому что там никто не живет. Кевин приходит туда с надеждой временно пожить у дяди, но впоследствии дом становится "крепостью" для мальчика. Чтобы защититься от преступников, Кевин придумывает множество новых ловушек.

Главный вход в дом / Скриншот 24 Канала из фильма

Интересно! Внешне нью-йоркский дом Кевина сохраняет стиль, типичный для Манхэттена начала 20 века, поэтому локацию часто связывают с фильмом, даже несмотря на то, что непосредственные съемки внутри проводились не там.

В фильме "Один дома 2" было показано не только дома, но и отель, в котором временно проживал Кевин. Отель The Plaza, расположенный в Нью-Йорке, стал одним из самых популярных благодаря киноленте.

Интерьер в отеле / Скриншот 24 Канала из фильма

Что известно о продаже домов из фильма?