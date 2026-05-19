Как выглядит хата, которой более 111 лет?

Историей старого дома поделилась Николь на своей странице nicole_tattoo__.

Смотрите также Купили старый дом за 8 тысяч долларов: как год жизни в деревне изменил ожидания семьи

По словам девушки, дом стоит высоко в Карпатах среди леса, а добраться туда можно только пешком – примерно час надо идти вверх лесными тропами и нести с собой вещи.

Хижине уже более 111 лет, хотя точного возраста семья не знает. Ее возвели из буковых бревен, поэтому дерево хорошо сохранилось, а внутри даже в прохладную погоду тепло. Сам дом очень маленький – всего 4 на 3,5 метра.

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

В доме нет электричества, водоснабжения или других современных удобств. Мобильный сигнал тоже почти не ловит. Рядом с домом течет ручей, откуда набирают воду для быта, а потом греют ее на печи.

Внутри сохранились деревянные стены, печь и простой быт без лишних вещей. Вокруг – только лес, горы и тишина. По словам Николь, после дороги достаточно сесть возле дома и посмотреть на горы, чтобы усталость постепенно прошла.

Когда-то здесь жил мой прапрадедушка с бабушкой, а теперь сюда приходим мы побыть в тишине, отдохнуть душой и просто немного выдохнуть,

– рассказывает девушка.

Теперь Николь вместе с мамой уже примерно девять лет ухаживает за домом: убирает, ремонтирует, подкрашивает стены и топит печь, чтобы дом не разрушался.

Девелопер РІЕЛ продовжує реалізацію ЖК Brother у Дарницькому районі Києва в межах концепції Riel Family Style. Проєкт поєднує функціональні планування, безпечний внутрішній простір та автономні інженерні рішення для щоденного комфорту. Локація з активним попитом на оренду робить його привабливим як для проживання, так і для інвестування.

Недавно неизвестные разбили в доме окно, ведь в лесу трудно постоянно за всем следить. Несмотря на это семья не планирует покидать место и продолжает поддерживать старый дом.

К слову, дом называют "Барсуком". По словам Николь, когда-то в местных лесах было много барсуков, поэтому это название постепенно закрепилось за местностью, а впоследствии – и за самим домом.

Почему украинцы выбирают старые дома в селах?

В последние годы украинцы все чаще покупают старые дома в селах и восстанавливают их собственными силами. В соцсетях регулярно появляются видео, где владельцы показывают ремонт заброшенных домов, делятся бытом за городом и рассказывают, как постепенно обустраивают жилье среди природы.

Как объясняла 24 Каналу обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак, интерес к такому жилью заметно вырос за последние несколько лет. Многие украинцы начали искать более спокойные места для отдыха и жизни подальше от крупных городов.

Часть покупателей привлекает возможность хотя бы ненадолго выехать ближе к природе и побыть в тишине. Особенно популярными остаются дома в Карпатах и селах возле леса или водоемов.

Людей также привлекает атмосфера старых домов – деревянные стены, печи, старая мебель и простой быт. Поэтому владельцы часто стараются не полностью перестраивать жилье, а сохранять старые детали и историю дома.

В то же время жизнь в старом доме имеет и свои трудности. Такие дома часто нуждаются в ремонте, а в некоторых селах до сих пор есть проблемы с транспортом, интернетом или коммуникациями.

Как другая девушка арендует дом в Карпатах и ухаживает за овцами?

Ксения переехала из Крыма в Карпаты и арендует дом в горах, чтобы жить рядом со своими овцами. Это старая сельская хата, где она обустроила быт и держит хозяйство. По ее словам, тратит на аренду около 3,5 тысячи гривен в месяц.

Условия базовые и этого хватает, чтобы жить рядом с хозяйством и ежедневно ухаживать за животными. У нее есть собственные овцы – всего 11, а также она ухаживает за животными других людей из села. Летом их количество возрастает примерно до 25. Ксения самостоятельно доит овец и производит сыр.