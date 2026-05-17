Почему дом за 8 тысяч долларов вызвал столько критики?

О своем доме и его обустройстве Алина Петренко рассказывает в инстаграме alina_life00.

Старый дом на Днепропетровщине семья купила в начале 2025 года. С тех пор обустраивается на новом месте и показывает этот процесс в соцсети. По словам женщины, после покупки дома она получила много критических комментариев. Часть людей писала, что такая цена является завышенной, а сам дом называли "сараем".

Прежде чем писать, что дом – сарай, что это очень дорого и так далее, нужно понять, в чем же суть этой цены,

– отметила Алина.

Она объяснила, что дом расположен близко к Кривому Рогу и имеет все удобства. Также женщина отметила, что для их семьи эта сумма была приемлемой.

Почему сельская жизнь оказалась сложнее, чем ожидалось?

После года жизни в селе женщина говорит, что повторно проходить этот путь не хотела бы. Она признается, что сельский быт требует постоянного труда и значительных вложений.

Купили дом в деревне и очень жалеем об этом. Трудно, нарабатываем постоянно, вкладываем кучу денег, а толку от этого очень мало,

– делится женщина.

По ее словам, жизнь в селе может подойти не всем. Она отмечает, что в соцсетях часто показывают только красивую картинку, тогда как реальность связана с постоянной работой и расходами.

Какие проблемы появились после покупки дома?

Женщина рассказала, что дом купили зимой, а это усложнило обустройство. Из-за холода на улице было сложно что-то делать, ремонт внутри также затянулся. По словам Алины, стены долго сохли. Одна из них постоянно остается влажной, а в этом году семья планирует ее утеплять.

Также проблемой стал деревянный пол, который, по словам владелицы, оказался очень холодным: "И хоть я сельский ребенок, но я не знала, сколько денег тянет село".

Почему соседи могут оказаться не менее важными, чем сам дом?

Отдельно женщина обратила внимание на еще один фактор при покупке жилья – соседей. По ее словам, они не знакомились с соседями до покупки, однако считают, что им повезло. За год жизни в новом доме отношения с людьми рядом остались или нейтральными, или хорошими.

В то же время женщина убеждена: соседи могут существенно влиять на комфорт жизни, независимо от того, речь идет о доме или квартире.

История семьи только подтверждает: при покупке старого дома важно оценивать не только состояние дома или стоимость ремонта. Некоторые нюансы могут казаться второстепенными при осмотре, однако впоследствии именно они больше всего влияют на комфорт жизни.

На что еще стоит обратить внимание перед покупкой старого дома?

Специалисты советуют проверять не только внешний вид дома или участка. Прежде всего стоит оценить состояние фундамента и крыши, ведь именно их ремонт часто оказывается самым дорогим. Также важно обращать внимание на коммуникации – электропроводку, воду, отопления и состояние инженерных сетей. Отдельное внимание стоит уделить влажности помещений и состоянию стен, поскольку скрытые дефекты могут проявиться уже после покупки.

Не менее важно оценить инфраструктуру и расположение, ведь удаленность, проблемный подъезд или отсутствие базовых удобств тоже могут создавать трудности.

Почему украинцы все чаще выбирают старые дома в селах?

Интерес украинцев к сельскому жилью за последние годы заметно вырос. Как рассказала в эксклюзивном комментарии 24 Каналу обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак, спрос на такие объекты увеличился минимум на 30%. Причина не только в более низкой стоимости жилья по сравнению с городами. Все больше людей меняют приоритеты и ищут более спокойный образ жизни, больше пространства и независимости от городской инфраструктуры.

Для многих дом в селе уже давно перестал быть только вариантом для сезонного отдыха или дачей. Покупателей привлекают собственный участок, автономность и возможность обустроить жилье под свои нужды. Поэтому внимание все чаще привлекают даже старые дома, которые требуют значительного обновления.

В то же время истории вроде случая Алины показывают другую сторону такого выбора: покупка недорогого дома часто становится лишь началом значительных затрат.

Как отметила риелтор и аналитик Ирина Луханина в эксклюзивном комментарии 24 Каналу, покупатели уже не готовы соглашаться на отсутствие базовых удобств только из-за выгодной цены. Дома без надлежащего доступа к электричеству, воды или нормальных дорог продаются гораздо сложнее.

Что известно о других историях восстановления старых домов?

Такие истории активно распространяются в соцсетях, где владельцы показывают не только результат, но и реальный процесс изменений. Например, одна украинка вместе с мамой за 6 месяцев превратила заброшенный дом, который купила за 5 500 долларов, в место, пригодное для жизни: они расчистили двор, обустроили территорию и постепенно восстанавливали дом. Однако есть примеры негативного опыта, когда люди жалеют о покупке старого дома.

Эксперты предостерегают: старые дома часто скрывают не только атмосферу и потенциал, но и существенные расходы. Окончательная стоимость ремонта нередко оказывается значительно большей, чем ожидали владельцы.

Сколько придется потратить на ремонт в 2026 году?

По оценкам Виктории Берещак, косметическое обновление старого дома в 2026 году стоит в среднем 200 – 400 долларов за квадратный метр. Если же нужна масштабная реконструкция, расходы могут вырасти до 400 – 800 долларов. Для дома площадью около 50 квадратных метров базовый ремонт обойдется примерно в 10 – 20 тысяч долларов, а капитальные работы могут увеличить бюджет до 20 – 40 тысяч.

Как объясняет эксперт по недвижимости Александр Бойко, больше всего проблем в старых домах обычно связано с фундаментом, крышей и коммуникациями. Часто владельцам приходится полностью менять электричество, систему водоснабжения и отопления. Специалисты также советуют закладывать резервный бюджет, ведь после покупки нередко обнаруживаются скрытые дефекты, которые невозможно заметить при осмотре жилья.