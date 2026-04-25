Почему дешевый дом не всегда выгоден?

На что обратить внимание при покупке дома в селе, чтобы не попасть впросак и избежать лишних расходов, УНИАН рассказал риелтор Александр Бойко.

Читайте также Год после покупки: как владелица изменила старый глиняный дом возле леса

Спрос на частные дома в Украине постепенно восстанавливается, однако покупатели стали значительно осторожнее. Как объясняют риелторы, сегодня люди выбирают не просто дешевую недвижимость, а комфортную для жизни локацию с базовой инфраструктурой.

В то же время низкие цены в отдаленных или рисковых регионах часто означают дополнительные расходы.

Эксперты предупреждают: дешевая цена почти всегда сигнализирует о проблемах – или с документами, или с состоянием дома.

С чего начинать проверку дома?

Как советует Александр Бойко, главное правило – проверять не фасад, а документы. Во многих случаях земля под домом может быть не оформлена или записана на другое лицо.

Покупателю стоит проверить право собственности, кадастровый номер и возможные обременения. Если документы не упорядочены, оформление может затянуться на годы или вообще оказаться невозможным.

Второй этап – техническое состояние: фундамент, крыша, коммуникации и реальная стоимость ремонта. Дешевый дом нередко требует значительных вложений, которые не учтены в начальной цене.

Дешевый дом становится "черной дырой" именно тогда, когда покупатель считает только цену входа, а не цену восстановления,

– отмечает риелтор.

Какие проблемы могут скрывать продавцы?

Среди самых распространенных рисков – конфликты по земле, самовольные достройки, проблемы с водой или электричеством. Также важно проверить доступ к дороге, возможность подтопления и даже отношения с соседями.

Специалисты советуют осматривать дом несколько раз – в разную погоду и время года. Это поможет избежать неприятных сюрпризов после покупки.

Реально ли и выгодно жить в селе постоянно?

Круглогодичное проживание возможно только при наличии базовых условий: транспорта, медицины, работы и интернета. Перед покупкой стоит протестировать такой формат жизни хотя бы несколько недель. Иначе романтика села может быстро закончиться, когда появляются бытовые трудности и ограниченный доступ к услугам.

В большинстве случаев сельский дом – это не о быстрой прибыли, а о смене образа жизни. Такая недвижимость реже растет в цене, чем городские квартиры, но может обеспечить автономность и более низкие расходы. В то же время инвестиционный потенциал имеют дома вблизи крупных городов или туристических зон, где спрос остается стабильным даже в кризисные периоды.

Почему спрос на такие дома растет?

Интерес к сельскому жилью заметно повысился. Как отметила обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак в комментарии 24 Каналу, за последние годы спрос на дома в селах вырос минимум на 35%. Основной драйвер – желание украинцев иметь больше безопасности и автономности.

В то же время, по словам эксперта Ирины Луханиной, покупатели стали значительно более требовательными: объекты без подведенных коммуникаций или с неудачной локацией продаются гораздо дольше. Подобные кейсы все чаще встречаются на рынке: украинцы покупают старые дома и постепенно восстанавливают их собственноручно.

В частности, одна из владелиц после переезда из города самостоятельно ремонтирует заброшенный дом и делится процессом в соцсетях. Другая пара из Киева приобрела старый дом более чем за 8 тысяч долларов и переоборудовала его для автономной жизни – с печным отоплением, собственной скважиной и генератором.

Впрочем, не все истории завершаются успешно: есть случаи, когда расходы на восстановление существенно превышают первоначальные расчеты, и владельцы жалеют о покупке. В целом такой формат позволяет создать автономное жилье, но требует значительных ресурсов, времени и готовности временно жить без базовых удобств.

Во сколько обходится восстановление старого дома?

По оценкам экспертов, в 2026 году базовый ремонт старого дома стоит в среднем 200 – 400 долларов за квадратный метр. Если же речь идет о глубокой реконструкции, расходы могут достигать 800 долларов за квадрат. Таким образом, даже небольшой дом способен потребовать вложений в десятки тысяч долларов, что часто делает изначально дешевую покупку значительно дороже в итоге.