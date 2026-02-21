Как женщина выбирала новое жилье и сколько оно стоило?

На своей странице в инстаграме annakrastia показала, как изменилось ее новое жилье.

По словам Анны, ища новый дом, она прежде всего обращала внимание на местность, чтобы были красивые пейзажи и природа.

В селе есть вода из собственного колодца, а газа нет. До Черкасс примерно 50 километров, автобус курсирует дважды в день, но дорога до села качественная – с асфальтом и брусчаткой. Зимой дороги регулярно расчищают, ведь в селе работают фермеры с большой техникой. Дрова привозят без проблем.

Инфраструктура развита: есть большая ухоженная школа со школьным автобусом, детский сад, в селе живет врач, а также периодически приезжают городские медики и ветеринары для бесплатных вакцинаций. Работают Укрпочта, магазины, есть ресторан для празднований, монастырь, парк, аллея славы и туристические локации. Связь здесь стабильная, проведен оптоволоконный интернет.

Стоил дом 90 тысяч гривен. К слову, в Черкассах в соответствии с данными ЛУН однокомнатную квартиру на вторичном рынке можно купить в среднем за 45 тысяч долларов. В новостройках квадратный метр стартует стоит 32 – 33 тысячи гривен.

Как украинка изменила старый дом?

Сначала Анна обустроила спальню – пространство, в котором можно комфортно жить, постепенно налаживать быт и продолжать ремонт. Женщина решила не откладывать создание уюта до полного завершения работ, ведь для нее важно, в какой атмосфере просыпаться каждый день и проводить свое время.

Полжизни будешь делать ремонт. А я такая, что хоть и всю жизнь. Потому что я не жду идеального завершения ремонта. Жизнь не ждет. Она уже в этот момент идет,

– написала Анна.

И добавила, что делает ремонт с наслаждением, а не чтобы побыстрее завершить и "начать жить".

Так выглядит дом женщины: смотрите видео

Как реагируют пользователи сети?

Люди в комментариях под видео Анны пишут много восторженных комментариев:

Это что-то на прекрасном.

Какой утонченный вкус! Я в восторге.

Так красиво! Вы побуждаете ехать в село, покупать хату и жить лучшую жизнь.

Как я завидую людям с хорошим воображением, а еще и с умением делать красоту своими руками.

Как это красиво и уютно! Восторг! Пусть все удается!

Что известно о другом случае восстановления дома в селе?

Ранее молодая пара из Киева купила старый дом в деревне и начала постепенно обустраивать его для жизни, хотя дом был заброшен и без базовых условий.

Дом приобрели примерно за 8 300 долларов, однако дополнительно пришлось потратиться на печь, скважину и генератор. Переезд обеспечил им автономность во время перебоев со светом и водой в столице. Несмотря на жизнь за городом, супруги продолжают работать в Киеве и ежедневно ездят на работу.

Эксперты отмечают, что спрос на сельские дома есть, но массового переезда украинцев из городов пока не фиксируют.