Як жінка обирала нове житло і скільки воно коштувало?

На своїй сторінці в інстаграмі annakrastia показала, як змінилося її нове помешкання.

Читайте також Покинутий будинок гнив 15 років, поки один чоловік не допоміг розгадати його таємницю

За словами Анни, шукаючи новий дім, вона насамперед звертала увагу на місцевість, щоб були красиві краєвиди та природа.

У селі є вода з власного колодязя, а газу немає. До Черкас приблизно 50 кілометрів, автобус курсує двічі на день, але дорога до села якісна – з асфальтом і бруківкою. Узимку дороги регулярно розчищають, адже в селі працюють фермери з великою технікою. Дрова привозять без проблем.

Інфраструктура розвинена: є велика доглянута школа зі шкільним автобусом, дитячий садок, у селі живе лікар, а також періодично приїжджають міські медики й ветеринари для безкоштовних вакцинацій. Працюють Укрпошта, магазини, є ресторан для святкувань, монастир, парк, алея слави та туристичні локації. Зв'язок тут стабільний, проведено оптоволоконний інтернет.

Коштувала хата 90 тисяч гривень. До слова, у Черкасах відповідно до даних ЛУН однокімнатну квартиру на вторинному ринку можна купити в середньому за 45 тисяч доларів. У новобудовах квадратний метр стартує коштує 32 – 33 тисячі гривень.

Як українка змінила стару хату?

Спершу Анна облаштувала спальню – простір, у якому можна комфортно жити, поступово налагоджувати побут і продовжувати ремонт. Жінка вирішила не відкладати створення затишку до повного завершення робіт, адже для неї важливо, у якій атмосфері прокидатися щодня та проводити свій час.

Пів життя будеш робити ремонт. А я така, шо хоч і все життя. Тому що я не чекаю ідеального завершення ремонту. Життя не чекає. Воно вже в цю мить йде,

– написала Анна.

Та додала, що робить ремонт з насолодою, а не щоб пошвидше завершити і "почати жити".

Такий вигляд має хата жінки: дивіться відео

Як реагують користувачі мережі?

Люди у коментарях під відео Анни пишуть багато захопливих коментарів:

Це щось на прекрасному.

Який витончений смак! Я в захваті.

Так гарно! Ви спонукаєте їхати в село, купувати хату і жити найкраще життя.

Як я заздрю людям з гарною уявою, а ще й з вмінням робити красу своїми руками.

Як це красиво та затишно! Захват! Хай усе вдається!

Що відомо про інший випадок відновлення хати в селі?

Раніше молода пара з Києва купила стару хату в селі та почала поступово облаштовувати її для життя, хоча будинок був покинутий і без базових умов.

Оселю придбали приблизно за 8 300 доларів, однак додатково довелося витратитися на піч, свердловину та генератор. Переїзд забезпечив їм автономність під час перебоїв зі світлом і водою в столиці. Попри життя за містом, подружжя продовжує працювати в Києві та щодня їздить на роботу.

Експерти зазначають, що попит на сільські будинки є, але масового переїзду українців із міст наразі не фіксують.