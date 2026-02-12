Несмотря на то, что спрос на жилье за городом есть, это не стало массовым явлением для украинцев. В основном люди переезжают из города в село ради более автономной жизни. Речь идет о собственном дворе, контроль над отоплением и электроэнергией на фоне массированных обстрелов по энергетике и тому подобное.

Однако выбор именно частного дома не всегда свидетельствует об экономии. Расходы на ремонт, а также на коммунальные услуги, превышают те, что в квартире.

24 Канал узнал, действительно ли украинцы выбирают чаще жизнь в селе вместо квартиры в городе, что привлекает больше всего в переезде и где коммунальные услуги и ремонт могут быть дороже.

Вырос ли спрос на загородную недвижимость в Украине?

Эксперт в сфере недвижимости Ирина Луханина для 24 Канала отметила, что тенденция переезда из города в село сохраняется, но при этом массовым явлением это нельзя называть.

По словам Луханиной, это скорее переориентация на более автономный формат жизни.

Ирина Луханина Риелтор, аналитик рынка Люди хотят иметь двор, пространство, собственную систему отопления, воду, возможность установить генератор или солнечные панели. То есть это не только о природе, а о контроле над собственным комфортом.

Сейчас спрос наблюдается как на аренду, так и на покупку такого жилья. Но аренда реагирует быстрее: люди тестируют жизнь за городом без большого финансового обязательства.

Покупка тоже происходит, но решение принимается дольше: покупатели внимательно смотрят на дороги, школу, медицину, ситуацию с безопасностью и инженерию дома,

– заключает госпожа Ирина.

Эксперт добавляет, что, например, среди вариантов такого жилья киевляне чаще всего выбирают пригород, ведь большинство людей не готовы полностью отказаться от городской инфраструктуры. То есть до сих пор важным является то, можно ли в Киев доехать за непродолжительное время.

По селам, которые немного дальше от города, то их обычно выбирают те, кто в основном работает дистанционно, имеет четкий запрос на тишину или ищет максимального бюджетный вариант.

Несмотря на все, массовый запрос – это формат жить за городом, но оставаться в доступе к нему,

– говорит эксперт по недвижимости.

Эксперт по недвижимости Юрий Пита в разговоре с 24 Каналом рассказал, что массового или хаотичного спроса на жилье именно в сельской местности на рынке недвижимости нет.

Юрий Пита Эксперт по недвижимости и экс-президент АСНУ В первую очередь, это связано с тем, что украинцы уже сталкивались с непростой ситуацией в энергетике, когда отключения были длительными. Соответственно граждане уже подготовлены, а потому массовой потребности переезжать в село, где легче все же, нет. И даже перебои с отоплением не являются препятствием.

Пита добавляет, что сейчас довольно трудно взять все и переехать из города в сельскую местность, по крайней мере сразу. Кроме того, немало частных домов требуют еще и дополнительно благоустройства, чтобы стать комфортными для проживания.

Какова стоимость дома в селе и квартиры в городе в Киевской области?

Юрий Пита замечает, что цена на жилье в городе, в частности столице, выше, чем на жилье в сельской местности. Все потому, что в Киеве расположена вся необходимая инфраструктура.

Киев остается приоритетным и по стоимости, и по спросу. Можно говорить еще об активных пригородных локациях, как Ирпень, Буча, Бровары. Спрос там тоже есть, но цены на недвижимость ниже, чем столичные,

– оценивает эксперт рынка.

Такое же мнение высказывает Луханина, которая добавляет, что в Киеве, в первую очередь, придется платить больше из-за метро, сервисы, быстрый доступ ко всему.

Поэтому дом в пригороде может быть дешевле в стартовой аренде, особенно если это не премиальный коттедж и не закрытый городок.

Но есть нюанс: автономный, энергоэффективный, ухоженный дом с качественной инженерией может стоить дороже, чем 2 или 3-комнатная квартира в городе. То есть однозначного ответа, что дом дешевле, нет. Все зависит от класса объекта и направления,

– говорит Ирина.

Киевская область: самые высокие цены традиционно формируются там, где сочетаются близость к столице, природа и престиж.

самые высокие цены традиционно формируются там, где сочетаются близость к столице, природа и престиж. Обуховское направление – много премиальных локаций, лес, вода, коттеджные городки, сформированный имидж "качественной жизни".

– много премиальных локаций, лес, вода, коттеджные городки, сформированный имидж "качественной жизни". Вышгородское направление – близость к воде, рекреация, популярность среди тех, кто хочет баланс города и природы.

– близость к воде, рекреация, популярность среди тех, кто хочет баланс города и природы. Зато Одесское направление – это уже больше о стабильном спросе. Впрочем, цены очень зависят от конкретной локации и транспортной доступности.

– это уже больше о стабильном спросе. Впрочем, цены очень зависят от конкретной локации и транспортной доступности. А Житомирское направление – часто дает больше площади за те же деньги, но премиум зоны там также есть. То есть самые дорогие "сельские" дома это фактически уже не классическое село, а сформированный престижный пригород.

Какова ситуация с квартирами и частными домами на западе страны?

По словам Юрия Питы, ситуация на рынке недвижимости на западе страны несколько иная, ведь в таких регионах все же больше частной застройки, чем многоквартирной. Несмотря на это, это не мешает жителям выбирать недвижимость именно в городе, а не селе.

Еще важным фактором является то, что в западных областях жители не сталкиваются с такой проблемой об отсутствии тепла. Большинство городов стабильно получают отопление. Собственно поэтому такие города, как Ивано-Франковск или Львов, нельзя сравнивать с условиями проживания в Киеве,

– отмечает Пита.

Интересно, что по оценке от риелтора Владимира Иванюка, который поделился мыслями с 24 Каналом, за последний год все же спрос на жилье, в частности на небольшие дома в селах или квартиры в небольших районных центрах возле Львова, вырос.

Владимир Иванюк Риэлтор в городе Львов Это в частности обусловлено тем, что большая часть людей переезжает из мест, где ситуация для проживания является опасной. Из-за того, что не все имеют возможность приобрести жилье во Львове, они ищут более экономную недвижимость.

Например, стоимость на дома в сельской местности стартует от 20 тысяч долларов до 50 тысяч долларов, в зависимости от местоположения и ремонта.

Такие варианты сразу раскупают. Но стоит заметить, что они должны быть удобными по расположению, с соответствующими условиями проживания, а еще должна быть инфраструктура вокруг объекта и т.д,

– говорит Иванюк.

При этом иногда разница в цене между частным домом и квартирой может быть существенная: Если средняя стоимость 2-комнатной квартиры с ремонтом во Львове стартует от 50 тысяч долларов, но это жилье в хрущевке или чешке, то за такие же средства человек может приобрести 3-комнатную квартиру в пригороде, в частности в Рудках, Городке или Комарно, или дом, который готов для проживания с более-менее ремонтом.

Где коммунальные расходы могут быть больше: в доме или квартире?

Сейчас основные коммунальные услуги для квартиры площадью 85 квадратных метров в Киеве, куда входит электричество, отопление, вода, вывоз мусора и т.д. может составлять 4 554,81 гривны, по данным Numbeo. Зато за такие же услуги во Львове в среднем платят 3 551,73 гривны, что меньше на тысячу гривен, по сравнению со столицей.

В то же время если рассчитать только стоимость отопления, то в Киеве до конца военного положения установлен тариф на уровне 1 654 гривны за гигакалорию, свидетельствует "Минфин" со ссылкой на Киевтеплоэнерго.

В среднем потребление тепла для отопления помещений в отопительный сезон может составлять от 0,02 гигакалории до 0,07 гигакалории на квадратный метр.

Таким образом, если классическая 1-комнатная квартира ориентировочно имеет площадь от 28 до 35 квадратных метров, то диапазон потребления может составлять от 0,56 гигакалории до 2,45 гигакалории.

Итак, в гривнах это будет выходить от более 900 гривен до даже 4 тысяч гривен, в зависимости от площади.

Обратите внимание! Расчеты осуществлены на основе средних данных, которые могут отличаться в зависимости от фактического потребления и площади квартиры. Кроме того, стоимость зависит от того установлен в многоэтажке индивидуальный счетчик тепла или общедомовой.

Интересно, что платежка за газ для частного дома порой может быть даже больше, чем для квартиры с централизованным отоплением. В комментарии 24 Канала семья, которая переехала из квартиры в городе в дом на Прикарпатье, рассказывает, что за январь платежка за газ обошлась почти в 2 800 гривен для дома, площадью ориентировочно 70 квадратных метров.

Мы переехали в старый глиняный дом, которому примерно 100 лет. Сделали почти капитальный ремонт. Впрочем, мы оставили газовые сети без изменений. Сам дом имеет 3 комнаты, 2 из которых отапливаются большими газовыми конвекторами,

– рассказывает семья.

Из-за того, что для приготовления пищи семья обычно использует электродуховку или аэрогриль, а бойлер также электрический, такая большая сумма расходов касалась именно отопления дома, которое было установлено даже не на максимум. Владельцы признают, что такие большие счета связаны с отсутствием внешнего утепления дома.

Наш пример может подготовить людей к тому, что их может ожидать. Например, мы сделали ремонт только в середине, а вот снаружи дом не утеплили. Даже сейчас с крыши чувствуется, что поддувает. Поэтому люди должны готовиться, что платежки будут высокими,

– отмечают супруги.

Они также советуют во время ремонта в старых домах не забирать печь, которая будет полезной во время отключений света, если котел электрический. То же касается газовой плиты.

Несмотря на значительные расходы на газ, есть и приятные бонусы жизни в частном доме. У семьи есть собственный колодец, поэтому за воду они не платят. Несмотря на опасения, что в сильные морозы она может замерзнуть, проблем не возникло.

Правда, колодец нужно периодически чистить и обслуживать, однако это скорее небольшая забота, чем серьезные расходы.

Сколько стоит ремонт дома по сравнению с квартирой?

Как сообщает Ирина Луханина, в среднем в частном доме расходы менее прогнозируемые и часто выше. Причина проста: большая площадь, индивидуальное отопление, обслуживание котла, насоса, скважины, септика.

В квартире часть расходов распределяется на всех жильцов дома. Но ключевой фактор сегодня – не тариф, а энергоэффективность.

Дело в том, что хорошо утепленный дом с современной системой отопления может быть экономнее старой панельной квартиры с потерями тепла,

– отмечает аналитик рынка.

В то же время если говорить о косметическом ремонте без капитальных вмешательств, ориентировочный диапазон цены довольно широк на сегодня – от 6 ты 40 тысяч гривен за квадратный метр, в зависимости от материалов, уровня отделки, региона и требований заказчика, а также, наличия профильных мастеров

Соответственно в доме ремонт может быть дороже в абсолютной сумме, потому что обычно большая площадь, больше поверхностей, могут быть нюансы с влажностью, фасадом, террасами, лестницами.

В квартире в городе работы могут стоить также дороже по расценкам мастеров, но общая сумма нередко меньше из-за компактного метража.

Владимир Иванюк говорит, что стоимость ремонта, в первую очередь, зависит от состояния объекта недвижимости. То есть если это дом за 20 тысяч долларов, который расположен в 30 или 40 километрах от Львова, то чаще всего он будет нуждаться в капитальном ремонте. Но если цена варьируется от 40 до 50 тысяч долларов, то такие объекты имеют удовлетворительный ремонт.

Конечно, что если мы говорим о 10 – 15 километрах от Львова, то есть в населенных пунктах вблизи города, то стоимость возрастает до 80 – 90 тысяч долларов за дом, иногда и до 100 тысяч долларов. Но в таких случаях речь идет об объектах вообще без ремонта,

– говорит риелтор.

Таким образом, иногда смета ремонта в частном доме может превышать даже его стоимость, а потому экономия может быть довольно относительно.