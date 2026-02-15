Сколько стоит автономность в селе?

Они начали постепенно обустраивать дом и документировать все этапы изменений в тиктоке selu4e4ka.

Читайте также Заброшенный дом гнил 15 лет, пока один человек не помог разгадать его тайну

Сам дом стоил 8 300 долларов. Для сравнения: по данным портала ЛУН в феврале 2026 года однокомнатная квартира на вторичном рынке Киева стоит в среднем 70 тысяч долларов, двухкомнатная – 112 тысяч долларов, трехкомнатная – 165 тысяч долларов. Квадратный метр в новостройках продают за 43 тысячи гривен в экономклассе, 50 тысяч гривен – в комфорте, 78 тысяч гривен – в бизнесе.

Однако дополнительных вложений в старый дом избежать не удалось: установили новую печь, пробурили скважину за 80 тысяч гривен, приобрели генератор за 23 тысячи и позаботились об автономном питании.

Как объясняет женщина, дом не был идеальным или полностью готовым, но стал своим – с теплом, водой и возможностью готовить пищу даже зимой.

Решение о переезде было скорее интуитивным, чем рациональным. Особенно его правильность почувствовалась зимой, когда в столице случались перебои со светом и водой, тогда как в селе благодаря печи и собственному водоснабжению семья имела базовую автономность.

Как пара живет в селе: смотрите видео

Дает ли маленькая хижина больше, чем столичная квартира?

Несмотря на переезд, супруги продолжают работать в Киеве. Поэтому ежедневно приходится рано вставать, чтобы успеть доехать на работу.

Впрочем, пара возвращается туда, где чувствует уют и спокойствие. По словам женщины, они никого не агитируют повторять их путь, а лишь показывают, что комфорт может иметь разные формы, и небольшой сельский дом иногда дает больше, чем ожидаешь.

Год назад я жила в Киеве. И почему-то сердце мое очень сильно рвалось не к большой квартире с дорогим ремонтом, а к маленькой избушке,

– отмечает женщина.

В комментариях большинство зрителей поддерживают пару, восхищаясь их смелостью и настойчивостью.

Действительно ли украинцы массово покупают дом в деревне?

Как рассказали 24 Каналу эксперты, спрос на загородное жилье в Украине в 2026 году есть, однако он не стал массовым. Украинцы рассматривают дома преимущественно ради более автономного образа жизни. В то же время собственный дом не всегда дешевле в содержании, ведь расходы на ремонт и коммунальные услуги могут превышать квартирные.

Спрос на дома фиксируют как на покупку, так и на аренду, причем многие люди сначала арендуют жилье, чтобы протестировать формат жизни за городом. Жители крупных городов чаще всего выбирают пригород, чтобы сохранить доступ к инфраструктуре. Массового переезда именно в села пока не фиксируют. Несмотря на то, что жилье в сельской местности обычно дешевле, стоимость в значительной степени зависит от расположения и класса недвижимости.