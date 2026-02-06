Какие проблемы возникли из-за морозов?

Январь оказался аномально холодным и дом сразу показал все свои слабые места, особенно пристройка, рассказывает автор видео Дмитрий на своем ютуб-канале "Под Лесом".

Температура ночью опускалась ниже минус 20 градусов, а морозы держались неделями. В углах появилась влага, промерзали стыки пола со стенами и потолки. Кое-где выступал иней, а плитка по углам подмерзла.

Дмитрий признается, что недооценил потребность в утеплении и слой минеральной ваты в 10 – 15 сантиметров оказался недостаточным для длительных морозов. В нескольких местах нашлись щели, откуда задувал холодный ветер.

Проблемными стали и откосы на окнах. В кухне в одном из углов постоянно собирался лед, даже когда в комнате было около 18 градусов тепла. В одной из комнат сырел угол стены, вероятно из-за того, что раньше землю насыпали слишком близко к фундаменту.

Ситуацию осложняли перебои со светом. Из-за сильных морозов обрывало электролинии, дом несколько раз оставался без электричества, воды и связи.

А так домик на удивление держит температуру прям хорошо, потому что я тогда топил дровами, ну не прям, чтобы так много там по ведра четыре сжигал за весь день, пока был здесь,

– рассказал автор видео.

Сколько стоило установить теплый пол и котел?

Чтобы стабилизировать температуру, в доме смонтировали систему теплого пола с коллектором и установили новый газовый котел. За работу по монтажу всей системы мастер взял 7 тысяч гривен.

Коллектор для теплого пола / Скриншот 24 Канала

Материалы, включая коллектор, трубами, кранами и расходниками, обошлись примерно в 16 700 гривен. После запуска системы теплые полы заработали стабильно и в доме стало намного теплее.

По словам владельца, конденсационный котел приобрели за 19 600 гривен у мастера, что его устанавливал. Затем Дмитрий нашел более дешевые варианты. По данным OLX, в среднем подобный котел можно приобрести за 12 – 16 тысяч гривен, хотя есть варианты значительно дешевле.

Как уменьшить расходы на отопление?

Холодный воздух может проникать в помещение через окна. Даже если в квартире установлены стеклопакеты, со временем они могут изнашиваться. Из-за этого батареи или обогреватели работают менее эффективно, а стоимость коммунальных услуг – увеличивается.

Самое простое решение – уплотнение окон. Это доступный и эффективный способ уменьшить теплопотери, что можно сделать даже самостоятельно.